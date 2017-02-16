Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Şubat 2017 Perşembe 07:44

HASAN TAŞ SUÇSUZ ÇIKTI!

HASAN TAŞ SUÇSUZ ÇIKTI!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 3 Gün Daha Tutuklu Kalacak
Lefkoşa'da bir markete girerek sigara ve dükkan sahibine ait ziynet eşyalarını sirkat eden zanlı Mehmet Dikmen ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa'da bir markete girerek  sigara ve dükkan sahibine ait ziynet eşyası çalan zanlı Mehmet Dikmen ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı ile birlikte tutuklanan Hasan Taş ise bağlantısı olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Mehmet Dikmen'in 31 Ocak tarihinde, 02.05 - 02.40 saatleri arasında meydana gelen “Dükkân açma, hırsızlık” suçlarından methaldar olduğunu aktardı. Tarman zanlının Ledra Palace ışıklarında faaliyet gösteren Zeliha Şaşkara’ya ait marketin giriş kapısını muhtemelen sert bir cisimle hasara uğratarak iş yerine girdiğini ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 500 TL nakit para, iş yeri içerisinden 2000 TL nakit para, toplam 4120 TL değerinde muhtelif marka sigara çaldığını söyledi.

Ziynet eşyalarını da sirkat etti

Polis zanlıların ayrıca market sahibine ait kasa içerisinde muhafaza ettiği altından mamul yüzük, kolye gibi muhtelif ziynet eşyalarını çalarak ayni yerden çıkış yaptığını ifade etti. Polis olayın polisin bilgisine geldiğini ve bir soruşturma başlatıldığını ve kuyumcuların gezilerek soruşturulduğunu ve şüpheli olan zanlının tarife uygun olan kolye ve yüzükleri 2 farklı kuyumcuya farklı zamanlarda götürerek nakde çevirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru Tarman mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ek olarak 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Tutukluluk süresi uzatıldı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tahkikatın aydınlatıla bilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Yeni Bakış


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 Yeni Vatandaş 13 Yeni Vatandaş
Facianın Eşiğinden Dönüldü Facianın Eşiğinden Dönüldü
'MAĞUSALI 144 KİLOMETRE SÜRATTEYDİ!' 'MAĞUSALI 144 KİLOMETRE SÜRATTEYDİ!'
KTAMS Ve Kamu-Sen, Grev Kararını 1 Mart’a Kadar Askıya Aldı KTAMS Ve Kamu-Sen, Grev Kararını 1 Mart’a Kadar...
ÖZGÜRGÜN: "KKTC'NİN HİÇBİR NOKTASI PAZARLIĞA AÇIK DEĞİLDİR..'' ÖZGÜRGÜN: "KKTC'NİN HİÇBİR NOKTASI...
Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Eleştiri Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden, Cumhurbaşkanı...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

13 Yeni Vatandaş

Haberi Oku