Hasan Raif hayatını kaybetti

İngiltere’deki Kıbrıs Sol hareketinin öncülerinden olan ve uzun süre siyasi yapılanmalarda yöneticilik yapan Hasan Raif yakalandığı amansız hastalığa yenilerek bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İngiltere Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği başkanlığı, Haringey Cypriot Centre yönetim kurulu üyeliği, Toplum Merkezi kurucu üyeliği gibi kuruluşlarda aktif görev yürüten Raif, İngiliz İşçi Partisi’nde de aktif siyaset yapıyordu.

İTÜ mezunu ve İnşaat Mühendisi olan Hasan Raif son dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteriyordu.