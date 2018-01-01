banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115333
ALTIN
158.752
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1182
EURO
4.5472
Aracın Çarptığı İki Yaya Hayatını Kaybetti
Son Dakika
Aracın Çarptığı İki Yaya Hayatını...
61 Milyon Çeyrek Bilete, 1’i “KKTC”
61 Milyon Çeyrek Bilete, 1’i...
14 Yaşındaki İkiz Kardeşlere Tecavüz
14 Yaşındaki İkiz Kardeşlere Tecavüz
Havuza Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Havuza Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
banner256

Hasan Raif hayatını kaybetti

İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunun tanınan simalarından Hasan Raif hayatını kaybetti.

Hasan Raif hayatını kaybetti

İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumunun tanınan simalarından Hasan Raif hayatını kaybetti.

01 Ocak 2018 Pazartesi 09:04
Hasan Raif hayatını kaybetti
banner238

İngiltere’deki Kıbrıs Sol hareketinin öncülerinden olan ve uzun süre siyasi yapılanmalarda yöneticilik yapan Hasan Raif yakalandığı amansız hastalığa yenilerek bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İngiltere Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği başkanlığı, Haringey Cypriot Centre yönetim kurulu üyeliği, Toplum Merkezi kurucu üyeliği gibi kuruluşlarda aktif görev yürüten Raif, İngiliz İşçi Partisi’nde de aktif siyaset yapıyordu.

İTÜ mezunu ve İnşaat Mühendisi olan Hasan Raif son dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa- Girne anayolunda kaza
Lefkoşa- Girne anayolunda kaza
Lefkoşa’nın göbeğinde fuhuş!
Lefkoşa’nın göbeğinde fuhuş!
Trafiğe 2 can daha...
Trafiğe 2 can daha...

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim