Geçitkale Belediye Başkanı ve CTP Geçitkale Belediye Başkanı adayı Hasan Öztaş Sütlüce’yi ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Öztaş’a CTP Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

Öztaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Sütlüce’de dört yıl öncesine kadar hiç bir yatırımın olmadığını, köprü genişletmesinden çocuk parklarına, dere ıslahından kaldırımlara, peyzaj çalışmalarından, çiçeklendirmelere, elektrik projelerinden mezarlık duvarlarının yapımına kadar bir çok projeye imza attıklarını ifade etti.

Öztaş, yeni dönemde de hizmetlerin büyüyerek devam edeceğini kaydetti.



YENİ DÖNEM PROJELERİ

Hasan Öztaş, 24 Haziran sonrasında da birçok projeyi hayata geçireceklerinin sözünü verdi. Öztaş, Sütlüce köyünün içinden geçen derenin kenarlarının taş duvarlarla örüleceğini, tüm yolların asfaltlama çalışmalarının biteceğini, ağıllar bölgesine su temininin sağlanacağını, açık alan spor kompleksinin ve cami yanındaki eski okulun restorasyonun yapılacağını belirtti.

