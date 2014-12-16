Hasan Çakmak’a bir ödül de Abu Dhabi’den

Emirates Writters Union ile Türkiye Direkler Arası Derneği’nin işbirliği ile organize edilen kültür buluşmaları etkinliğine davet edilen Hasan Çakmak, Emirates Writters Union tarafından ödüle layık görüldü.

Hasan Çakmak’a plaketi Emirates Writters Union koordinatörü Magie Hannan tarafından takdim edildi. Hannan yaptığı konuşmada Hasan Çakmak’ın çalışmalarını ve üretkenliğini yakından takip ettikleri ifade etti.

Çakmak’ın uluslararası alanda kendini ispatlamış bir yazar olduğunu belirterek, Çakmak’ın Türkçe haricinde İngilizce, Yunanca ve Almanca kitaplarının olmasında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakmak’ın yürüttüğü çalışma şuanda dünyanın çeşitli yerlerindeki yazarlara da örnek teşgil etmektedir şeklinde konuşan Hannan, “Hasan Çakmak’ı kutluyor ve tebrik ediyorum” dedi.

Plaket takdimi sırasında kısa bir konuşma yapan Hasan Çakmak, Kıbrıs kültürünü dünyaya taşımaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Organizasyonda Emirates Writters Union Başkanı Faisal Salah da hazır bulundu.

Emirates Writters Union’da

Kıbrıs kültürünü anlattı





Abu Dhabi National Theater Center’de bulunan Emirates Writters Union’da konuşma yapan Gazeteci-yazar Hasan Çakmak yazdığı kitapları ve Kıbrıs kültürünü anlattı.

Konuşmasında amacının ülkesinde yaşananları dünyaya duyurmak olduğunu ifade Çakmak, Kıbrıs kültürünü unutturmamak ve yaşatmak için kitaplar yazdığını, bu kültürü tüm dünya insanına duyurmak istediğini söyledi.

Çakmak, son olarak 3. baskısını yaptığı “Damlacıklar” isimli kitabının Abu Dhabi’de yaşayan Türkler’den oldukça ilgi gördüğünün altını çizerek, esas mutluluğununsa “Two Breve Hearts” isimli ingilizce kitabının Abu Dhabili’ler tarafından ilgi görmesi olduğunu vurguladı.

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak Emirates Writters Union’da konuşmasının ardından katılımcıların Kıbrıs, Kıbrıs sorunu ve ortadoğu konusundaki sorularını yanıtlardı.

Organizasyonun ardından katılımcılar ve kitapseverler yazar Hasan Çakmak’a kitaplarını imzalatma olanağı da buldular. Katılımcılar imza sırasında da Kıbrıs’la ilgili sorularına devam ettiler.

Gazeteci-yazar Hasan Çakmak 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde 3. baskısını yaptığı “Damlacıklar” kitabı ile ilgili olarak eylül ayından buyana, Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da organize edilen imza günlerine katıldı. Hasan Çakmak geçtiğimiz ay Şanlıurfa’da açılan Avrupa Gazeteciler Derneği temsilciği tarafından başarı plaketi ile ödüllendirilmişti.

