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Harmancı’dan iddialara yanıt…

Harmancı’dan iddialara yanıt…

20 Aralık 2017 Çarşamba 13:29
Harmancı’dan iddialara yanıt…
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Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından Asım İdris ile ilgili iddialara yanıt verdi.

İşte Harmancı'nın açıklaması:

"Bazı haberlere gülüp geçiyorum ama böyle hassas dönemlerde yapılan bazı haberlere cevap vermek gerekebilir.

Herkesin herşeyi fütursuzca konuştuğu bu dönemde benim genel sekreterimiz Asım İdris hocamı listelerime almadığım (bu durumda bir listem varmış!) çünkü seçilirse başkan olmasından korktuğum iddiası ortaya atılmıştır.

İzinizle küçük bir anımı paylaşmak istiyorum.

Yıl 2013, parti yeni bir kurultay gerçekleştirir ve Asım hoca ile bende bu kadroda üyelerin takdiri ile PM'de birlikte yer alırız.

Asım Hoca'ya hem geçmişteki tecrübesinden hem de hak ettiğini düşündüğümden Genel Sekreterliği alması gerektiğini söyledim, o da bana bunu benim yapmam gerektiğini söyledi.O günkü şartlarda ben Genel Sekreter oldum, daha sonra da ben belediye başkanlığı görevine geldim Asım Hocamız Genel Sekreterlik görevine geldi.

Herhalde sadece bu örnek yeter yukardaki iddianın mesnetsizliği için.

Beni tanıyan herkes bilir ki, tek bir hedef ve heyecanım vardır o da bu ülkede demokratik ve şeffaf bir düzenin kurulmasına katkı sağlamak, ben bu hedef doğrultusunda 1997 yılından beri sosyal demokrasiye ve TDP geleneğine gönül verdim.

7 Ocak'ta da tek bir listem vardır o da TDP'nin 50 kişilik aday kadrosunun TÜMÜDÜR...

Umarım bu güçlü kadro 7 ocak'ta hak ettiği değeri sandıkta bulur ve ülkenin dönüşümü için yetki alır.

Son Güncelleme: 20.12.2017 14:33
Anahtar Kelimeler:
Asım IdrisMehmet Harmancı
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