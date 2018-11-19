banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94571
ALTIN
209.849
DOLAR
5.3338
STERLİN
6.8624
EURO
6.1090
Erten teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
136 adet hapa 2 yıl 7 ay hapis
136 ADET HAPA 2 YIL...
Sadeq 2 yıl hapis yatacak
2 YIL HAPİS YATACAK
Zanlı Siyfi 3 gün daha tutuklu kalacak…
3 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
banner282
Flaş Haber
Sadeq 2 yıl hapis yatacak
Kapat

Harmancı SØr-varanger Belediyesi Başkanı İle Görüştü

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı,) Norveç’in kuzeyinde yer alan Sør-Varanger Belediye Başkanı Rune Gjertın Rafaelsen’i kabul etti.

Harmancı SØr-varanger Belediyesi Başkanı İle Görüştü

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı,) Norveç’in kuzeyinde yer alan Sør-Varanger Belediye Başkanı Rune Gjertın Rafaelsen’i kabul etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:20
Harmancı SØr-varanger Belediyesi Başkanı İle Görüştü

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı,) Norveç’in kuzeyinde yer alan Sør-Varanger Belediye Başkanı Rune Gjertın Rafaelsen’i kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Harmancı görüşmede, bu sene içinde ikinci kez kendilerini ziyaret eden Rune Gjertın Rafaelsen’e LTB’nin projeleri hakkında bilgi verdi.

Kabulde Rafaelsen’i sınır kapıları ve geçişlerle ile ilgili de bilgilendiren Başkan Harmancı bu konuda Lefkoşa Rum Belediyesi ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

BAŞKAN HARMANCI’YA DAVET

Sør-Varanger Belediyesi Başkanı Rune Gjertın Rafaelsen de,  LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Harmancı’yı Norveç’e davet etti.

Rafaelsen ayrıca iki belediye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik sözleşme imzalanması konusunda Harmancı ile fikir birliğine vardıklarını belirtti.

(RU/YIL)

 

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Tahmin Raporu...çarşambadan İtibaren 5 Gün Yağmur Bekleniyor
Hava Tahmin Raporu...çarşambadan İtibaren 5 Gün Yağmur Bekleniyor
Ctp Gençlik Örgütü Girne İlçesi Kongresi Gerçekleştirildi: Başkan Pembe Ardıç
Ctp Gençlik Örgütü Girne İlçesi Kongresi Gerçekleştirildi: Başkan Pembe Ardıç
Girne’de Yarın Ziya Rızkı Caddesi’nin Bir Kısmı Trafiğe Kapatılacak
Girne’de Yarın Ziya Rızkı Caddesi’nin Bir Kısmı Trafiğe Kapatılacak
Çogem “haklarımızı Çizip Boyuyorum” Etkinliği Düzenledi
Çogem “haklarımızı Çizip Boyuyorum” Etkinliği Düzenledi
Başbakan Erhürman, Klasik Otomobil Rallisine Katılan Ekipleri Kabul Etti
Başbakan Erhürman, Klasik Otomobil Rallisine Katılan Ekipleri Kabul Etti
Aile trajedisinin otopsi sonuçları çıktı
Aile trajedisinin otopsi sonuçları çıktı
25 Kasım Organizasyon Komitesi Arter’i Ziyaret Etti
25 Kasım Organizasyon Komitesi Arter’i Ziyaret Etti
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası... Erhürman: “önemli Bir İlk Adım”
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası... Erhürman: “önemli Bir İlk Adım”
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Güvenliği Konusunda Çalışmaya Başlandığını Duyurdu
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Güvenliği Konusunda Çalışmaya Başlandığını Duyurdu
Daü Sağlık Bilimleri Fakültesi Avrupa Sağlık Ve Rehabilitasyon Yükseköğretim Enstitüleri Konsorsiyumu’na Kabul Edildi
Daü Sağlık Bilimleri Fakültesi Avrupa Sağlık Ve Rehabilitasyon Yükseköğretim Enstitüleri Konsorsiyumu’na Kabul Edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim