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Harmancı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Harmancı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:22
Harmancı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu Kabul Etti
Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

LTB açıklamasına göre, kabulde konuşan Harmancı, LTB’de göreve geldiği ilk günlerde LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin kurulduğunu ve birim vasıtası ile ulaşım, dolaşım, erişilebilirlik ve sosyal yaşama katılım konularda özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunulduğunu kaydetti.

LTB’nin her zaman engellilerin yanında olduğunu belirten Harmancı, bu kapsamda özel gereksinimli bireylerin gerek okul gerekse sosyal faaliyetlerine rahat bir şekilde gitmeleri için ulaşım hizmeti verildiğini ve ulaşım hizmetinin engelsiz araç ve otobüs ile yapıldığını belirtti.

Harmancı, kamuya açık alanlarda engelli standartları uygulamalarının tümünün LTB ihalelerinde uygulandığını söyleyerek bu kapsamda yeni açık pazarın tamamen engelsiz yapıldığını bunun yanında parkların da engelsiz hale getirildiğini ve engelli bireylerin kullanacağı oyun guruplarında parklara monte edildiğini vurguladı. Harmancı, özel gereksinimli bireylere yönelik kuaför-berber ve bakım hizmetlerinin de devam ettiğini bunun yanında engelsiz haber bülteninin haftalık olarak yayınlandığını, bilgilendirme seminerlerinin de devam ettiği bilgisini verdi.

Görme engellilere yönelik olan 7 kilometrelik kaldırımın da yenilendiğini dile getiren Harmancı, bu kapsamda çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Başkan Harmancı engelli çocuklar ve ailelerinin sosyal hayatın içinde yer alması içinde LTB’de çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek bunun en güzel örneklerinden birinin LTB Engelsiz Dans okulunun olduğunu ifade etti. Çok zor günlerden bugünlere gelindiğini anımsatan Başkan Harmancı, “28 belediye arasında LTB’nin en duyarlı belediye haline gelmesinin doğru işlerin yapıldığının bir göstergesi olduğunu” ifade etti.

Sözlerini “kaldırımları parayla yapabilirsiniz ama zihniyeti parasız değiştirebilirsiniz” diyerek sürdüren Başkan Harmancı devletin bu alanda zihniyet devrim yapması gerektiğini söyleyerek bu devrimin geçekleşmesi ile tüm sorunların çözülebilecek noktada olduğunu belirtti.

Harmancı ayrıca, engelli hakların kazanılmasında fayda sağlayan tüm derneklere teşekkür ederek, onların özverisi ve yönlendirmesi ile bazı sorunların çözüme kavuştuğunun altını çizdi.

(SEL) FOTOĞRAFLI
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