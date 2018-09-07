Harmancı, Dünya İdari Kentler Birliği Genel Kurul Toplantısı\'na Katıldı



HARMANCI TOPLANTIDA “AKILLI ŞEHİRLER" KONULU BIR SUNUM YAPTI





Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Dünya İdari Kentler Birliği (WACA)’nin ilk genel kurul toplantısına katıldı ve "Akıllı Şehirler" konulu bir sunum yaptı.



LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm dünyada idari başkentlerin kalkınması ve bu kentlerin karşı karşıya kaldığı ortak sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir araya gelen "Dünya İdari Kentler Birliği"nin ana teması "Dayanışmave Refah: Dünya İdari Başkentler Birliği” olan ilk genel kurul toplantısı 4-6 Eylül tarihleri arasında Ankara’da yapıldı.



Türkiye ile birlikte toplam 16 ülkenin belediye başkanları ve temsilcilerinin katıldığı Dünya İdari Kentler Birliği Genel Kurulu, dört farklı oturumda gerçekleştirildi.



BAŞKAN HARMANCI GENEL KURUL’DA AKILLI ŞEHİRLER KONULU SUNUM YAPTI



LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın "Akıllı Şehirler" konulu sunum gerçekleştirdiği genel kurulda Kurucu birlik üyesi belediye başkanları ile katılımcı ülkelerin belediye başkanları da önemli mesajlar verdi. Genel Kurulda Lefkoşa’nın da içinde bulunduğu tüm katılımcı şehirler birliğe üye olmak istediklerini bildirdi.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ankara’da bulunduğu sürede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sejong Belediye Başkanı Choon-hee LEE, Ljubljana Belediye Başkan yardımcısı Dejan Crnek ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede ise 1995 yıllında iki belediye arasında başlayan yakın ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek adına olumlu adımlar atıldı.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ve 4 Eylül 2018 tarihinde göreve başlayan KKTC Ankara Temsilcisi Kemal Köprülü’ye de nezaket ziyaretinde bulundu.



(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI



