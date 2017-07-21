Harmancı, “bölge Bölge Lefkoşa” Toplantıları Kapsamında Öğretmen Evleri Parkı’nda Vatandaşlarla Görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantılarına Öğretmen Evleri Parkı’nda devam edildi. Başkan Mehmet Harmancı, göreve geldiklerinde fazla araba stoğu tespit ettikleri ve bu araçların yakıt, sigorta, bakım gibi masrafları düşünüldüğünde bu sayıyı azaltmaya karar vererek buna makam aracından başladıklarını kaydetti. Makam aracı dahil, 30’a yakın araç sattıklarını açıklayan Başkan Harmancı, böylece araç sayısı makul bir sayıya inerken aynı zamanda araçlar için gider kalemini de azalttıklarını söyledi.

“MAKAM ARACI DAHİL 30’A YAKIN ARAÇ SATTIK”

“’PERSONEL MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?’ SORUSU ARTIK SORULMUYOR”

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantılarına Öğretmen Evleri Parkı’nda devam edildi.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı toplantılar kapsamında Öğretmen Evleri Parkı’nda bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelerek görüştü.

Toplantıya, Başkan Harmancı’nın yanı sıra Ortaköy Muhtarı Faik Taşel, bazı belediye meclis üyeleri ve belediye yetkilileri katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye olarak doğru yönetim örneği göstererek çalıştıklarını belirterek, geçmişte yanlış yapılan her şeyin doğrusunu yaptıklarını ve bundan taviz vermediklerini söyledi.

“ARAÇ SAYISINI AZALTMAYA BAŞKAN MAKAM ARACINDAN BAŞLADIK”

Harmancı, göreve geldiklerinde fazla araba stoğu tespit ettikleri ve bu araçların yakıt, sigorta, bakım gibi masrafları düşünüldüğünde bu sayıyı azaltmaya karar vererek buna makam aracından başladıklarını kaydetti.

“30’A YAKIN ARAÇ SATTIK”

Makam aracı dahil, 30’a yakın araç sattıklarını açıklayan Başkan Harmancı, böylece araç sayısı makul bir sayıya inerken aynı zamanda araçlar için gider kalemini de azalttıklarını söyledi.

“’PERSONEL MAAŞLARI ÖDENECEK Mİ?’ SORUSU ARTIK SORULMUYOR”

Başkan Harmancı, LTB ve Lefkoşa’da daha önceki dönemlerde kamuoyunu meşgul eden “Personel maaşları ödenecek mi?” sorusunun 3 yıldan beridir sorulmadığı gibi “daha düzgün çöp toplansın yeter” döneminden de geçilerek “neden bize de bu yatırımlar yapılmıyor?” noktasına gelindiğini ifade etti.

“LEFKOŞA İLE LEFKOŞA’NIN YÖNETİMİNDE TEMİZ, BEMBEYAZ BİR SAYFA AÇILDI”

Lefkoşalıların geçmişte plansız ve hukuka aykırı şekilde hareket etmenin sonuçlarını ciddi anlamda yaşadığını anımsatan Harmancı, bu dönemin artık geride kaldığı ve Lefkoşa ile Lefkoşa’nın yönetiminde temiz, bembeyaz bir sayfa açıldığını ifade etti.

“LEFKOŞA AYAĞA KALKMAYA BAŞLADI”

Harmancı, geçmişteki karanlığın yerini artık daha aydınlık, güzel günlere bıraktığını ve Lefkoşa’nın ayağa kalkmaya başladığını söyledi.

“PERSONEL SAYISI 840… TEK PERSONEL İSTİHDAM ETMEDİK VE SEÇİM İÇİN DE ASLA ETMEYECEĞİZ”

Göreve geldiklerinde belediyede 1100’e varan personel olduğunu ve bunun kesinlikle sürdürülebilir bir yapı olmadığı anımsatan Harmancı, 900 ile devraldıkları personel sayısını 840’a indirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Zamanında kuralsız ve adaletsiz bir şekilde aşırı istihdamlar yapıldı. Personel giderleri inanılmaz yükseldi ve sürdürülemez bir yapı oluştu. Biz bunun tam tersini yaptık. Tek personel istihdam etmedik ve seçim için de asla etmeyeceğiz. Personel üzerinden LTB’ye yeni gider kalemleri yaratmadık, yaratmayacağız. Ayrıca mevcut personel sayısını da 840’a indirdik. Ülkedeki istihdam sayısı geriye giden tek devlet kurumu LTB’dir.”

“İHALESİZ İŞ YAPMADIK”

Yasalar çerçevesinde ve herkese fırsat eşitliği yaratarak hareket ettiklerini de ifade eden Mehmet Harmancı, ihalesiz iş yapmayarak, şeffaf şekilde her ihaleyi önce LTB Kira İhale Komisyonu, sonrasında da Belediye Meclisi’nde tartışarak onaylama yöntemiyle projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Harmancı, Öğretmen Evleri bölgesinde yaşanan su ana isale hattı patlağı probleminin çözümü esnasında ülkede ilk kez uygulanan bir modelle başka yörede atıl durumda bulunan su borularını değerlendirdiklerini ve bu sayede belediyeyi 2 kat maliyet ödemekten kurtardıklarını kaydetti.

Harmancı, ayrıca yeni çıkılacak yaklaşık 1 milyon TL’lik asfalt ihalesinde Öğretmen Evleri Caddesi’nin olduğunun da açıkladı.

“BANKALARA BORÇLAR YÜZDE 65, MÜTEAHHİTLERE BORÇLAR YÜZDE 70 ORANINDA AZALDI”

LTB’nin ekonomik durumunun geçen yıla göre çok daha iyi bir noktada olduğunu belirten Başkan Harmancı, bankalara borçların yüzde 65, müteahhitlere borçların da yüzde 70 oranında azaldığını söyledi.

Harmancı, bunu sıkı ve etkin mali bütçe disiplini ile bunu başardıkları belirterek, böylelikle belediyenin hareket kabiliyeti ile öz kaynak yatırım imkanını arttırdıklarını vurguladı.

“BÖLGEDEKİ MAHALLE PARKI YENİLENECEK”

Öğretmen Evleri’nin de dahil olduğu Ortaköy özelinde LTB’nin yürüttüğü çalışmalar konusunda da bilgi veren Harmancı, 2012 yılından bugüne Ortaköy’den haşere, çevre ve temizlik şikâyetlerinde sürekli düşen bir grafik yakalandığını söyledi.

Harmancı, Öğretmen Evleri bölgesindeki parka oyun grubu ve spor aletlerinin alınmasının bir gereklilik olduğunu belirterek, kısa sürede parkta eksiklerin tamamlanacağını kaydetti.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI