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Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu Ve Emaa’yı Ziyaret Etti

SEÇİM HABERLERİ…

Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu Ve Emaa’yı Ziyaret Etti

SEÇİM HABERLERİ…

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
Harmancı, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu Ve Emaa’yı Ziyaret Etti

SEÇİM HABERLERİ…

Lefkoşa, 8 Haziran 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dört yıl boyunca EMAA ile yapılan iş birliğinin, insanlara kaybettikleri inançlarının kazandırabileceğinin bir örneği olduğunu söyledi.

LTB Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, bu sabah sırasıyla Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu ve Avrupa Akdeniz Sanat Derneği’ni (EMAA) ziyaret etti.

Mehmet Harmancı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, okul ziyaretlerinde okul yönetici ve öğretmenlerle sohbet ederek, dört yıllık hizmetler, icraatları ve 2018-2022 dönemine yönelik projeleri hakkında bilgi veren Harmancı ve bazı belediye meclis üyesi adaylarından oluşan ekibi, daha sonra EMAA’ya giderek dernek başkanı Zehra Şonya ve üyelerle görüştü.

“550 ÇOCUK VE YETİŞKİNİN EMAA İLE DÜZENLEDİĞİMİZ KURSLARA KATILDI”

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Harmancı burada, EMAA’nın kendileri için kurumsal iş birliğinin sembolü olan bir sivil toplum örgütü olduğuna işaret etti.

“Göreve geldiğimizde hem inançsız, kendine güvenini yitirmiş bir şehir ve belediye personeli vardı. Biz, beraber hareket edersek şehre ve çalışanlarımıza inançlarını geri kazandırabileceğimizi düşündük ve EMAA ile iş birliğimiz bunun örneği oldu”  diye konuşan Harmancı, dört yıllık görev süresi içinde EMAA ile yapılan iş birliği sonucu 550 çocuk ve yetişkinin EMAA’daki kurslarda katıldığını kaydetti. 

Harmancı, “Demek ki, doğru işbirliklerinden doğru sonuçlar doğuyor. Bu iş birliklerinin, kimsenin iki dudağı arasında olmadan, kurumsal bir yapı içerisinde ilerletilebileceğini yaşadık” dedi.

“Bizim, şehrin sanat yaşamına dair daha büyük hayallerimiz var” diye konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bunun, Lefkoşa’nın sanatla yoğrulabileceği, sanatla yaşayacağı bir 2018-2022 dönemini olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Ama bunu salt Belediye Başkanı ya da Belediye Meclis üyelerinin vizyonuyla değil, bu şehirde yaşayan herkesin katılımıyla yapmak zorundayız. Bunu şüphesiz sanatsal özgürlükle, sanatçı özgürlüğü ve onların üretimine hiçbir şekilde müdahale etmeden, kırmadan, başkalaştırmadan başarmak zorundayız. Bu geçtiğimiz dört yıl içerisinde Lefkoşa’nın kültür ve sanat alanında zihinsel bir devrim yaşadık. Özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, bireylerin ve sanatçıların hiçbir baskı altına alınmadan kendini ifade edebildiği dört yıl geçirdik. Özellikle surlar içerisinde geliştirilen alanlarda yeni sanat atölyelerinin geliştirilmesi, Yediler’in belki de bu çerçevede dönüşümünün sağlanması şehre çok büyük bir katkı sağlayacaktır.”

Şehirde sadece heykeller değil, insanların her görüşlerinde bir anlam çıkarabileceği, yorum yapabileceği eserler de görmek istediklerini ifade eden Harmancı, “Bunu da sanatçılarla beraber başaracağız” diye konuştu.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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