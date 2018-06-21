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Harmancı ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Terminalinin artık miadını doldurduğunu, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği ve burayı kullanan taksicilerle bir araya gelip ortak akılda buluşarak, çağdaş bir terminal yapılması gerektiğini söyledi.

Harmancı ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Terminalinin artık miadını doldurduğunu, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği ve burayı kullanan taksicilerle bir araya gelip ortak akılda buluşarak, çağdaş bir terminal yapılması gerektiğini söyledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:10
Harmancı ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor...


 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Terminalinin artık miadını doldurduğunu, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği ve burayı kullanan taksicilerle bir araya gelip ortak akılda buluşarak, çağdaş bir terminal yapılması gerektiğini söyledi.
Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Harmancı ve Ekibi bugün Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’ni (Kar-İş), ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Şehircilik ve Vergi Daireleri’ni ziyaret etti.
Burada Kar-İş başkan ve üyeleriyle bir araya gelen Harmancı, mevcut Terminal binasının artık miadını doldurduğunu ifade ederek, burada yeni bir projelendirmeye gidilmesi gerektiğini vurguladı.
Terminal ile ilgili aslında bölgenin çehresini değiştirecek, içinde konaklama tesisleri ve kafeler yer alacak yeni bir terminal düzenlemesi projeleri olduğuna işaret eden Harmancı, ancak devletin halen sadece terminal amaçlı tahsis edilmiş arazinin tahsisinin söz konusu projeye olanak tanıyacak şekilde genişletilmesiyle ilgili isteklerine yanıt vermediğini kaydetti.

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“Böylesi büyük bir sorunu çözecek projeye devlet destek vermeli” diye konuşan Harmancı, “Yine de arzuladığımız büyük projeyi bu nedenle yapamazsak, farklı yeni bir proje yapacağız” diye konuştu.
Harmancı, bu doğrultuda kullananların mevcut durumu korunarak, alana, park sorununu da ortadan kaldıracak çağdaş bir düzenleme getirileceğini, ihtiyaca göre dükkân ve ofisler yapılacağını söyledi.
“Buradaki değeri zamanında siz kullananlar ve belediye birlikte yarattınız” diye konuşan Harmancı, yeni Açık Pazar’ın 2019 Ocak ya da Şubat ayında tamamlanmasıyla Pazar yerinin artık terminalden kalkacağını söyledi.
Harmancı konuşmasını, “Önümüzdeki 6-7 aylık süre içerisinde birlikte çalışacak ve buradaki işleri engellemeyecek, taksicilere de çağdaş yer yaratacak şekilde düzenlenmesi için gereken projeyi oluşturacağız. Lefkoşa’nın ulaşımla ilgili sorunlarını da birlikte çözmeliyiz. Hedefimiz, buranın hem idari hem de fonksiyonel anlamda geliştirmektir.
Geçen dört yıllık dönemde temel başarımız ekonomik istikrarı sağlamak oldu. Önümüzdeki dört yılı bu başarının üzerine inşa ederek planlayacağız” diyerek sonlandırdı.
 

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Son Güncelleme: 21.06.2018 15:35
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