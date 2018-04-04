LTB BAŞKANI MEHMET HARMANCI, ZİYA RIZKI VAKFI YÖNETİCİLERİNİ KABUL ETTİ



HARMANCI: “ZİYA RIZKI’NIN SİYASAL VE SOSYAL YAŞAMDAKİ HİZMETLERİ HEPİMİZE ÖRNEK OLMALIDIR”



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Ziya Rızkı Vakfı yöneticilerini kabul etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci’den vakfın çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi aldı.

Kıbrıs Türk toplumunun yakın tarihinde derin izleri olan Ziya Rızkı’nın adının yaşatılmasının önemine işaret eden Başkan Harmancı, başarılı bir sporcu, komutan, milletvekili ve belediye başkanı olan Ziya Rızkı’nın siyasal ve sosyal yaşamdaki hizmetleriyle değerli bir insan olduğunu kaydetti.

Harmancı, “Ziya Baba” olarak da bilinen Ziya Rızkı’nın liderlik vasıfları, mücadeleci ruhu ve toplumsal konulara yönelik hassasiyetleri ile örnek alınması gereken bir kişi olduğunun altını çizdi.

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ceyhun Birinci kabulde Harmancı’ya Ziya Rızkı’nın hayatı ve yaptığı çalışmaların anlatıldığı 3 ciltlik kitabın 2. baskısını takdim etti.