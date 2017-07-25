Harmancı, Yenişehir’de Halkla Bir Araya Geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantıları çerçevesinde Yenişehir’de halkla bir araya geldi.

Harmancı, 2011 yılında merkezi hükümetin kararı ile Şehir Planlama Dairesi’nin kat artırımıyla ilgili imar planında yaptığı değişikliği eleştirerek, “Değişiklik bölgenin dokusunu bozdu” dedi.

EMAA’nın kullanımına tahsis edilen LTB’nin eski başkanlık binasının bahçesinde gerçekleştirilen yurttaş buluşmasında Başkan Harmancı’ya Asbaşkan Akın Aktunç, Meclis üyeleri Bülent Çıraklı, Çelen Çağansoy, Yenişehir Muhtarı Metin Bıçkıcıoğlu ve belediye yetkilileri eşlik etti.

Konuşmasında ağırlıklı olarak birçok alanda başlatılan, sosyal mahrumiyet yaşayan kesimlere yönelik projelerle ilgili bilgi veren Başkan Harmancı, bunun yanında LTB’deki personel sayısı ve ekonomik göstergelere de değindi.

Harmancı, belediyeye, hiç istihdam yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.

Toplantının son bölümünde Türkiye ve Kıbrıs’taki Lions derneklerinin ürettiği ortak proje ile yapımına hazırlanılan Feride Yemenicioğlu Parkı’nın tanıtımı yapıldı.

“SOSYAL PROJELERİMİZ GURUR VERİCİ”

Konuşmasında LTB’nin sosyal projelerine değinen Başkan Harmancı, bu alandaki faaliyetlerin tümü için “gurur verici” ifadesini kullandı.

Paylaşım Mutfağı’nda ihtiyaçlı olan 125 kişinin her gün yemek ihtiyacını karşıladıklarını, bunun da belediyecilik adına önemli bir hizmet olduğunu belirten Harmancı, mutfağın önemli bir ihtiyacı ve uzun zamandır var olan bir eksikliği giderdiğine vurgu yaptı.

Engelsiz bir Lefkoşa yaratma adına adımı atmayı sürdürdüklerini, meclis üyeleri Çelen Çağansoy’un ve ilgili komitenin çalışmalar yaptığını belirten Harmancı, engelsiz hizmet aracının randevulu hizmet verdiğini, kuaför, berber ve bakım hizmetlerinin devam ettiğini, market alışveriş hizmeti sağlandığını kaydetti.

Harmancı, engelsiz dans okulunun faaliyetlerini sürdürdüğünü ve tüm bu hizmetlerin ücretsiz sunulduğunu anlattı.

Başkan Harmancı, Asbaşkan Akın Aktunç ve Meclis Üyesi Bülent Çıraklı’nın da katkıları ile aktif hale getirilen LTB Spor Kulübü’nde yarışmasız şekilde çocuklar ve gençlerin yetiştirildiğini kaydetti.

“YAŞLILARA HİZMET BİRİMİ”

Harmancı, iki bin 800’den fazla üyesine rutin bir şekilde hizmet veren Yaşlılara Hizmet Birimi’nin faaliyet alanını çeşitlendirmesinin önemli bir nokta olduğunu kaydederek, yapılan çalışmalar konusunda yurttaşlara bilgiler verdi.

“6. LEFKOŞA ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ”

Kültür sanat alanında para gücünü kullanan belediyelerin aksine sosyal ilişkiler ağını kullanarak adımlar attıklarını ifade eden Başkan Harmancı, 23 Ağustos tarihinde başlayacak olan “6. Lefkoşa Uluslararası Halk Dansları Festivali”nin yine Çağlayan Parkı’nda düzenleneceğini belirtti.

Lefkoşa’nın sadece halk danslarıyla değil, 5 gece boyunca farklı faaliyetlerle renkleneceğini anlatan Harmancı, hedeflerinin yurttaşlık temelinde şekillenmeyen, Lefkoşa’da yaşayan her canlının keyif duyabildiği bir kent yaratmak olduğunu kaydetti.

“KADIN SIĞINMA EVİ’NDE SORUMLULUK ÜSTLENDİK”

Başkan Harmancı, ülkede yerel yönetimlerin uygulamaya koyduğu ilk Kadın Sığınma Evine sahip olduklarını da belirterek, merkezi hükümetin bu alanda yerine getirmediği sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade etti.

Harmancı, aile içi şiddete maruz kalan kadınların (psikolojik, fiziksel, cinsel veya ekonomik) devletin sunmakla yükümlü olduğu koruma ve destek hizmetlerine ulaşamamakta, yaşadıkları ciddi insan hakları ihlallerine boyun eğmek zorunda bırakılmakta olduklarını belirtti.

Harmancı “Bu kısır döngüyü kırmanın tek yolu; 2011 yılı sonunda KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından da onaylanmış olan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde (kısaca İstanbul Sözleşmesi) belirtildiği gibi kadınlara yönelik her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için devlet çapında etkili, kapsamlı ve eşgüdümlü politikaların uygulanması ve bütünsel bir mücadele yürütülmesidir” dedi.

“60 KİŞİ İLE YOLLARI AYIRDIK, HİÇ İSTİHDAM YAPMADIK”

LTB’deki personel yapısının azalmasına rağmen aylık gider dengesi içinde ciddi bir oran olarak durmaya devam ettiğini belirten Harmancı, tüm personelin kadrolu olması nedeni ile fazla personeli işten çıkarma gibi bir seçenekleri bulunmadığını, ancak gereken çalışmaları yaparak personel sayısını 900’den 840’a indirdiklerini kaydetti.

Başkan Harmancı, bir kamu kuruluşunda 60 kişi ile yolları ayırmanın “önemli bir adım” olduğunu söyleyerek, hiç istihdam yapmadıklarını ve yapmayacaklarını vurguladı.

Belediyenin bin kişinin üstünde personel sayısına ulaştığı dönemi anımsatan Başkan Harmancı, bu dönemde belediyeye bir elektrik ve makine mühendisi dahi alınmadığını, bunun da bir belediyede önemli eksikliklerden birisi olduğunu belirtti.

“BÜTÇE AÇIĞINI YÜZDE 65 ORANINDA DARALTTIK”

Ekonomik tabloyu ortaya koyan, göreve gelmelerinden bugüne kadarki durumu özetleyen ve bütçe açığını yüzde 65 oranında daralttıklarını açıklayan Harmancı, hedefin sıfır açık olduğunu, bu yolda da emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Sıkı ve etkin bütçe disiplini sayesinde müteahhitlere olan borçları da %70 oranında azalttıklarını kaydeden Harmancı, böylece piyasada LTB’ye yönelik yeniden güven oluştuğunu ifade etti.

Harmancı, bu yıl 9 milyon TL’si LTB öz kaynağı olmak üzere 19 milyon TL’lik yatırım bütçesi ile son 9 yılın en yüksek yatırım bütçesine ulaştıklarını kaydetti.

Banka borçlarının 2018 yılının Temmuz ayında biteceğini belirten Harmancı, çalışanların sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi yatırımlarının yapılmaya başlandığını ifade etti.

Geçmiş dönem eksikliği olan yatırımlar için de 2018 yılında uygulanmaya başlayacak, 20 yıllık bir ödeme planı için yasa yapıldığını belirten Harmancı, ilgili kurumların çalışma yaparak belediye ile ödeme planı konusunda mutabakat sağlamakla yükümlü olduklarını kaydetti.

“KAT İZİN ARTIRIMI YENİŞEHİR’İN DOKUSUNU BOZDU”

Yenişehir’in büyük bir bölge olması nedeniyle bu konuda bir toplantı da Kızılbaş Kilisesi’nde yapılacağını söyleyen Harmancı, 2011 yılında merkezi hükümetin kararı ile Şehir Planlama Dairesi’nin kat artırımı ile ilgili imar planında yaptığı değişikliğin “bölgenin dokusunu bozduğunu” söyledi.

Özellikle Kurtuluş Meydanı civarlarında belediyeye ait binalar bulunduğunu açıklayan Harmancı, bunların bazılarının daha verimli şekilde kullanılabilmesi adına şu an kullanan kişi ve kurumlara karşı hukuk mücadelesi başlattıklarını açıkladı.

Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nin yenilenmesi projesi konusunda bilgilendirmede bulunan Başkan Harmancı, Özgürlük Anıtı ile Yenişehir Işıkları arasında kalan yolun 2 şeridinin park yeri olarak kullanıldığını, bu durumu yeni projede yaratacakları cepler ve bazı park yerleri yaratarak çözeceklerini vurguladı.