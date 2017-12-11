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Harmancı: Yaklaşık 4 Bin Insan SOS Çocukları Gülsün Diye Koştu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleştirdiği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, SOS Çocukköyü Gülüyor” Maratonu’ndan elde edilen gelir SOS çocukköyü yetkililerine teslim edildi.

Harmancı: Yaklaşık 4 Bin Insan SOS Çocukları Gülsün Diye Koştu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleştirdiği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, SOS Çocukköyü Gülüyor” Maratonu’ndan elde edilen gelir SOS çocukköyü yetkililerine teslim edildi.

11 Aralık 2017 Pazartesi 16:38
Harmancı: Yaklaşık 4 Bin Insan SOS Çocukları Gülsün Diye Koştu
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Takdim öncesi Lefkoşa türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı basın toplantısı düzenleyerek hem maraton hakkında bilgi verdi, hem de bir sonraki maraton hedefllerini anlattı.

Bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen maratonun SOS çocukköyü gülsün diye koşulduğunu ifade eden Harmancı, 4 bin’e yakın kişinin bu amaç doğrultusunda maratona katılarak, destek verdiğini kaydetti.

Harmancı maratondan 95 bin 493 TL gelir elde edildiğini de ifade ederek, bunun 6 bin tl ‘lik kısmının Cumhurbaşkanlığı tarafından, diğer 6 bin TL’ lik kısmının da Serhan Kombos Otomotiv tarafından verildiğini kaydetti.

Maratonun şehrin kimliği haline geldiğine vurgu da yapan Belediye Başkanı, gelecek yıl 8’incisi düzenlenecek Lefkoşa maratonunu , Kuzey Kıbrıs atletizim federasyonunun desteği ile uluslararası boyuta taşıma hedefinde olduklarını kaydetti.
Harmancı , Spor Dairesi’nin bu konuda destek vermesini beklediklerini de ifade ederek, maratona katkı koyan tüm sponsorlara teşekkür etti.

Basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Serhan Kombos Otomotiv Ltd direktörü Serhan Kombos, Korman Constructin yetkilisi Hasan Çerkez, Simit Dünyası yetkisi Mustafa Nergiz ve Kuzey Kıbrıs Atletizim federasyonu yönetim Kurulu üyesi Özgür Felek de söz alarak, maratona katılmaktan mutluluk duyduklarını, bundan sonra düzenlenecek maratonlara da katkı koymaya hazır olduklarını söylediler.

Daha sonra SOS Çocukköyündeki çocukların eğitim ve sosyal aktivitelere ulaşımında gerekli olan aracın alımı için toplanan gelir, SOS Çocuk köyü derneği Genel Müdürü Buğra Akter’e takdim edildi.

Belediye Binası park yerindeki takdime, alınması planlanan Fiat Doblo marka araç da getirildi.

Akter takdim esnasında sponsorlara teşekkür ederek, “olması için önce inanmak lazım umarım bir sonraki Lefkoşa maratonu daha büyük kitlelere hitap eder” dedi.

Son Güncelleme: 11.12.2017 17:45
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