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Harmancı ve Lefkoşa ekibi Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ni ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Ekibi, dün akşam seçim kampanyası çerçevesindeki son ziyaretini Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ne (TUFAD) yaptı.

Harmancı ve Lefkoşa ekibi Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ni ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Ekibi, dün akşam seçim kampanyası çerçevesindeki son ziyaretini Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ne (TUFAD) yaptı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:24
Harmancı ve Lefkoşa ekibi Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ni ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa Ekibi, dün akşam seçim kampanyası çerçevesindeki son ziyaretini Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ne (TUFAD) yaptı.

Mehmet Harmancı Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, burada TUFAD Başkanı Ali Tümsoy ve dernek üyelerine hitap eden Harmancı, 2010-2013 döneminde bir şehrin batırılışına tanık olunduğunu ve Lefkoşa ile Lefkoşalıların çok ağır bedeller ödediklerini söyledi.
Uzun bir süre Lefkoşalıların Tiyatro Festivali dışındaki tüm kültür-sanat festivallerinden mahrum kaldığına işaret eden Harmancı, 2016 yılında uzun yıllar ihmal edilmiş olan Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni şehre Çağlayan Parkı’nda yeniden kazandırdıklarını söyledi.
O güne kadar parkta sık sık tahribatlarla karşılaştıklarını anlatan Harmancı, festivalin düzenlenmesinin ardından tek bir şeyin kırılmadığını kaydetti.

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Harmancı, “Bu sosyolojik bir olguydu. İnsanlar şehrin bir parçası olduklarını, kendilerine değer verildiğini hissettiler ve parka sahip çıktılar” diye konuştu.
Haspolat’taki çocuklar için çocuk dans ekibi kurulduğunu, futbol okulu açıldığını da dile getiren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Bu küçük katkılar bile oradaki çocuklara, bir belediyenin varlığını hissettirdi” dedi.
Toplantıda görev süresince gerçekleştirdiği icraat ve hizmetler yanında 2018-2022 dönemi için öngördükleri projeler ve yatırımlarla ilgi bilgi de veren Harmancı, “Lefkoşalılara daha kaliteli bir yaşam vermek için yatırımları sürdürmeliyiz. Bugüne kadar sizlerin inanç ve desteğiyle bu noktaya gelebildik. LTB’nin atağındaki pranga olan borçlardan kurtulduk. Sis kalktı. Önümüzü çok daha iyi görebiliyoruz. 25 Haziran’dan sonraki görevlerimizi için hazırlıklarımızı tamamladık. Söz artık halkta, sizlerde” diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 10:39
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