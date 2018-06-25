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Harmancı ve Kaya LGBT Dostu…

KUİR KIBRIS DERNEĞİ “LGBTİ+ DOSTU BELEDİYECİLİK” PROTOKOLÜNÜ İMZALAYAN İKİ ADAYIN KAZANMASINDAN MEMNUNİYET BELİRTTİ

Harmancı ve Kaya LGBT Dostu…

KUİR KIBRIS DERNEĞİ “LGBTİ+ DOSTU BELEDİYECİLİK” PROTOKOLÜNÜ İMZALAYAN İKİ ADAYIN KAZANMASINDAN MEMNUNİYET BELİRTTİ

25 Haziran 2018 Pazartesi 14:18
Harmancı ve Kaya LGBT Dostu…

KUİR KIBRIS DERNEĞİ “LGBTİ+ DOSTU BELEDİYECİLİK” PROTOKOLÜNÜ İMZALAYAN İKİ ADAYIN KAZANMASINDAN MEMNUNİYET BELİRTTİ
Kuir Kıbrıs Derneği, “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik” protokolünü imzalayan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın seçimi yeniden kazanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. 
Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, 24 Haziran’da Kuir Kıbrıs Derneği tarafından imzaya açılan protokolün dokuz belediye başkan adayı tarafından imzalandığı anımsatıldı. 

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Protokolü imzalayan adaylardan Harmancı ile Kaya’nın dün düzenlenen yerel seçimlerde yeniden başkanlığa seçildiği belirtilen açıklamada, protokol metni şu ifadelerle anımsatıldı:
 “Aday olduğum kentte eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+ kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atmayı; LGBTİ+’lerin yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri, sağlık hakkı, barınma hakkı, çalışma hakkı ve ulaşım hakkından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeyi; bütçelerimizi hazırlarken bu politikaları göz önünde bulundurmayı; şehir hizmetlerinin kapsayıcı biçimde sağlanması amacıyla LGBTİ+ dernek ve oluşumlarıyla işbirliği yapmayı; diyalog geliştirme amaçlı, belediyenin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşları ile ilgili konularda sürekli diyalog içinde olması için bir birim ve/veya personel görevlendirmeyi; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarının belediyenin ilgili birimleri, merkezleri veya benzeri yerel yapıları ile birlikte ortak proje veya etkinlik gerçekleştirmesine destek olmayı; belediye içinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini de kapsayan ayrımcılık karşıtı bir tüzük hazırlamayı; belediye çalışanlarına LGBTİ+ hakları ve ayrımcılık konusunda meslek içi eğitimler düzenlemeyi; belediye birimlerine dair iş ilanlarında, işe alım ve terfi süreçlerinde LGBTI+ çalışanlara herkesle eşit fırsat tanınması için politika geliştirmeyi; belediyenin işlettiği kültür-sanat merkezlerinde ve sosyal merkezlerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularının ele alınması veya bunların desteklenmesini teşvik etmeyi; belediyenin mevcut basın yayın ve internet alanlarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eşitliğine ve ayrımcılık yasağına dair bilgilendirmeler için alan sağlamayı;  LGBTİ+ dostu kent ve belediye başkanı olacağımı taahhüt ederim…”
 


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Son Güncelleme: 25.06.2018 17:27
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