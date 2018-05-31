Harmancı vatandaşın sorularını cevapladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı dün akşam saat 20.00’de Facebook sayfası üzerinden yayınlanan canlı yayında Lefkoşalıların sorularını cevapladı.

Harmancı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cenk Diler moderatörlüğünde gerçekleşen ve yaklaşık 2 buçuk saat süren yayında Mehmet Harmancı, yayının duyurusundan itibaren gerek sosyal medya, gerek Whatsapp ve Viber hatlarından kendisine iletilen soruları cevapladı.



Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir iyi bir yönetim sözü vererek bu yola çıktıklarını belirten Başkan Harmancı, resmi kampanya süresi boyunca da bu tarz canlı yayınlar ile Lefkoşalıların tüm sorularını cevaplamaya devam edeceğini belirtti.