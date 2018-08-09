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Harmancı, Uluslararası Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Ve Sanat Festivali Konuklarını Kabul Etti!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 10.Uluslararası Göçmenköy-Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali için KKTC’de bulunan konuk ekiplerle festivalin ev sahibi Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇ-TAŞ) yöneticilerini kabul etti.

Harmancı, Uluslararası Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Ve Sanat Festivali Konuklarını Kabul Etti!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 10.Uluslararası Göçmenköy-Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali için KKTC’de bulunan konuk ekiplerle festivalin ev sahibi Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇ-TAŞ) yöneticilerini kabul etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:57
Harmancı, Uluslararası Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Ve Sanat Festivali Konuklarını Kabul Etti!

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 10.Uluslararası Göçmenköy-Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali için KKTC’de bulunan konuk ekiplerle festivalin ev sahibi Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Derneği (GÖÇ-TAŞ) yöneticilerini kabul etti.


LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ağustos’da başlayan ve 11 Ağustos’a kadar devam edecek festival için KKTC’de bulunan ekipler LTB’yi ziyaret etmekten duydukları mutluluğu dile getirirken Başkan Harmancı’ya ülkelerinden getirmiş oldukları hediyeleri takdim etti.

HARMANCI: “GÖÇ-TAŞ’IN YARATTIĞI DEĞİŞİM ÇOK ÖNEMLİ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı,  kabulde yaptığı konuşmada, bir festivalin 10 yıl boyunca sürdürülebilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutladı. Harmancı, “LTB için Göç-Taş’ınvarlığı ve bu varlığın bölgedeki kültür sanat alanında yarattığı evrimi izlemek bizler için büyük mutluluk kaynağıdır” dedi.


Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:
“LTB olarak bu derneğe gereken tüm konularda katkı sağlamak görevimiz. Bu festivalin ileriki yıllarda çok daha iyi noktalara  geleceğine inanıyorum.Şunu da belirtmek istiyorum ki hiç kuşkusuz bu tür etkinliklerde kurulan dostluklar da unutulmuyor. Bunlar bize evrenselliği hatırlatan unsurlar. Her kültür elbetteki kendi yolunda yürür ama her kültür kendi yolunda yürürken diğer kültürler ile etkileşerek yürür ve biz bu kültür etkileşimini benzeri aktivitelerle daha da geliştirmeliyiz.”

PİYALE: “KATKILARI İÇİN LTB VE HARMANCI’YA TEŞEKKÜRLER”

GÖÇ-TAŞ Başkanı Salim Piyale ise LTB’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Sanat Festivali’nin gerçekleşmesine önemli katkı sağladığını belirterek, Harmancı’ya teşekkür etti. 

Piyale, festivale bu yıl Makedonya, Hırvakistan ve Türkiye’den ekiplerin katıldığını belirten Piyale, festival içeriğine bu yıl bir de fotoğraf sergisi eklediklerini söyledi. Festivalin 10. yılı olması nedeniyle etkinliklerin 3 ayrı noktada gerçekleştirildiğini kaydetti. Piyale, festivalin gerçekleşmesinde Gençlik Dairesi’nin de büyük katkısı olduğunu, etkinliğin ana sponsorunun ise LTB olduğunun altını çizdi.

 

 

 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 14:18
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