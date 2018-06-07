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Harmancı, Üç Sivil Toplum Örgütüyle Görüştü!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, seçim çalışmaları çerçevesinde dün öğleden sonra sırasıyla sağlık alanında faaliyet gösteren 9 örgütün oluşturduğu Sağlık Dernekleri Platformu, İşadamları Derneği ve Genç Profesyoneller’le görüştü.

Harmancı, Üç Sivil Toplum Örgütüyle Görüştü!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, seçim çalışmaları çerçevesinde dün öğleden sonra sırasıyla sağlık alanında faaliyet gösteren 9 örgütün oluşturduğu Sağlık Dernekleri Platformu, İşadamları Derneği ve Genç Profesyoneller’le görüştü.

07 Haziran 2018 Perşembe 09:20
Harmancı, Üç Sivil Toplum Örgütüyle Görüştü!

LTB BAŞKANI HARMANCI SAĞLIK DERNEKLERİ PLATFORMU, İŞ ADAMLARI DERNEĞİ VE GENÇ PROFESYONELLER’LE GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, seçim çalışmaları çerçevesinde dün öğleden sonra sırasıyla sağlık alanında faaliyet gösteren 9 örgütün oluşturduğu Sağlık Dernekleri Platformu, İşadamları Derneği ve Genç Profesyoneller’le görüştü.

Harmancı'nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre ilk görüşmede ağırlık halk sağlığı ve sosyal belediyecilik üzerinde yoğunlaştı. Görüşmenin başında Platform sözcüsü Emete İmge, Harmancı’ya platformun, seslerini daha güçlü bir şekilde duyurabilmek için yerel yönetimlerden taleplerini içeren bir metin sundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, metindeki taleplerin LTB programının bir benzeri olduğunu söyledi ve talepler arasında yer alan yerel yönetimler bünyesinde bir dernekler biriminin mutlaka oluşturulması görüşünü platformla paylaştığını kaydetti. Harmancı, önümüzdeki dört yılık dönemde bu konuda çalışma sözü verdi.

“YILDA 4 BİN İŞ YERİ DENETİMİ, BEYAZ YASEMİN PROJESİ”

Harmancı, LTB’de sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizerek, bu yöndeki çalışmalarını şöyle sıraladı:

“Halk Sağlık Birimi, LTB’nin en iyi birimlerinden biri ve şüphesiz gelişmesini sürdürüyor. Bir Eğitim Birimi oluşturduk ve talep edilen tüm konularda personele hizmet içi eğitimler verildi. Bunu daha da kurumsallaştırmayı hedefliyoruz. Parklar, kamusal alanlar ve 2019 Ocak ayında hizmete girecek olan açık pazarın tümü engellemeyen standartlara uygun olarak yapıldı. Gıda denetimlerinde en yoğun dönem yaşandı ve dört yılda 4 bin işyeri denetlendi. Koşullara uymayan işyerlerinin faaliyetleri durdurularak kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklandı. Denetlediğimiz tüm işletmeler toparlanarak kendilerini düzelttiler. Beyaz Yasemin Projesiyle, belediye sınırları içerisindeki restoran, kafeterya ve bunun gibi işyerlerinde hijyen koşullarının ve hizmet standartlarının yükseltilmesi ve istenilen standartları yakalayan işyerlerinin tescillenmesi amaçlanıyor. İşyerlerinin projeye katılımı gönüllülük esasına dayanıyor ve proje, tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla, ilgili sivil toplum örgütlerinin denetleme kuruluna aktif katılımcılığı ile işbirliği içinde yürütülüyor.”

MEZBAHA BAYRAMDA HİZMETE GİRİYOR

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Lefkoşalıların daha sağlıklı et tüketebilmeleri için önümüzdeki bayramda mezbahanın faaliyetlerine başlayacağını kaydeden Harmancı icraatlarını sıralamaya şöyle devam etti:

“Özel gereksinimli bireyler, onlara bakmakla mükellef ailelere su konusunda indirim sağlanması için çalışmalarımız sürüyor. Ciddi bir bütçe çalışması yaptık. Bütçe Komisyonu her ay toplanarak bildirimde bulunuyor. Eylül’de sivil toplum örgütlerinin (STÖ) de katılımının sağlanacağı demokratik bütçe çalışması gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. 28 belediye içerisinde internetten on-line ödeme alan tek belediye LTB ve yine aynı şekilde Lefkoşalılar taleplerini internetten belediyenin ilgili birimlerine iletebiliyorlar.

İşitme engelli bireylere yönelik ciddi bir çalışma gerçekleştirdik ve bir kısım personele işaret dili öğretildi. 123 engelli bireye ulaşım, sağlık, bakım hizmetler veriliyor. Önümüzdeki dönemde 65 yaş üzeri Lefkoşalılar için acil durumda kullanabilmeleri için panik düğmesi ya da çağrı cihazı dağıtılması yönünde çalışmalarımız var. Yine 65 yaş üzeri bireylerin tüm doktor randevuları LTB tarafından alınıyor ve yine LTB tarafından götürülüp, getiriliyorlar.”

“YEREL YÖNETİM VE STÖ İLK KEZ ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ”

Dönemlerinde ilk kez yerel yönetim ve STÖ’ün ortak çalışma yürüttüğünü de söyleyen Harmancı, “Önümüzdeki dönem bunu kurumsallaştırmayı hedefliyoruz. Filizler gelişti, artık hasat zamanı” diye konuştu.

“FİNANSMAN DOĞRU KULLANILIRSA BAŞARIYA ULAŞILABİLİR”

Harmancı daha sonra sırasıyla İşadamları Derneği ve Genç Profesyonellerle bir araya geldi. Harmancı bu ziyaretlerdeki konuşmalarında, iş dünyasının altın kuralının her alanda geçerli olduğunun atını çizerek, “finansman doğru kullanılırsa başarıya ulaşılabilir” dedi. Harmancı, son 9 yılın en yüksek yatırım bütçesine ulaştıklarını ve görevi devraldıklarında sıfır olan yatırım bütçesi 10 milyon TL’ye çıkardıklarını kaydetti ve bunun 10 milyon TL artış anlamına geldiğini dile getirdi.

KANLIDERE’NİN ISLAHI VE ŞEHRE 5,5 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET PARKURU

Harmancı, önümüzdeki dönemde tüm Lefkoşa’nın tüm ana arterlerini Şehit Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay caddeleri düzeyine getirmek için çalışmalar yapılacağını, ancak bu çalışmanın Mehmet Akif Caddesi’nde, bu dönemde mutlaka sonuçlandırılacağını belirtti.

Kanlıdere’nin eski Pronto Kavşağı olarak bilinen noktadan Şehit Hüseyin Ruso Caddesi’nin batısına kadar olan bölümünde rehabilitasyon, bisiklet ve yürüyüş yolları yapılması ile ilgili projenin ilk adımlarının atıldığını da bildiren Harmancı, 2019 yılı sonbaharında uygulamasına geçileceğini sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 13:57
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