Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100146
ALTIN
180.688
DOLAR
4.2959
STERLİN
5.7976
EURO
5.0921
Araç plakalarında değişiklik için son tarih 31 Ocak 2019
SON TARİH 31 OCAK 2019
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
GİRNE'DE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Trafikte tartıştığı kişinin dişlerini kırdı
GAZİMAĞUSA'DA TRAFİKTE KAVGA
3020 kg demirleri çaldı tutuklandı
DEMİR HIRSIZI TUTUKLANDI
banner256

Harmancı, Üç Birincilik Kazanan LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nı Kabul Etti...1

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde üç birincilik kazanan LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nı kabul etti. 

Harmancı, Üç Birincilik Kazanan LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nı Kabul Etti...1

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde üç birincilik kazanan LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nı kabul etti. 

08 Mayıs 2018 Salı 11:37
Harmancı, Üç Birincilik Kazanan LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nı Kabul Etti...1

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde üç birincilik kazanan LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nı kabul etti. 
LTB’den yapılan açıklamaya göre takım oyuncuları Elita Özel Eğitim öğrencisi Saner Palabıyık, Algım Özel Eğitim öğrencisi İrem Saçmaözü ve Lefkoşa Özel Eğitim öğrencisi Miraç Bülent’e ziyarette eğitmenleri Merve Borova, Zalihe Tahsinsoy, Osman Hoca ile Nurten Dayı Üçüz eşlik etti.
Ziyarette ayrıca LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi Sorumlusu Münür Öztürk de hazır bulundu. 
LTB Engelsiz Atletizm Takımı sporcuları ziyarette yarışmada kazandıkları kupayı LTB Başkanı Harmancı’ya takdim etti. 
ÜÇÜZ 
Nurten Dayı Üçüz LTB Engelsiz Atletizm Takımı olarak 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde yer almaktan ve LTB’yi temsil etmekten mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.
ÖZTÜRK
Engellemeyen Lefkoşa Birimi Sorumlusu Münür Öztürk, LTB Engelsiz Atletizm Takımı olarak iki yıldan beridir 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’ne katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür etti. 
HARMANCI
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada LTB Engelsiz Atletizm Takımı sporcuları ile eğitmenlerini tebrik etti.
Uluslararası organizasyonlarda yer almanın önemine vurgu yapan Başkan Harmancı, LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nın 2 yıldan beridir 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde yer aldığını belirterek, “Çocuklarımızın farklı kültürlerden çocuklar ile bütünleşmesi, kaynaşması ve oradaki deneyimlerden faydalanması bizler için ayrı bir mutluluk. Bizlere böyle büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan çocuklarımız ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. 
İstanbul’da gerçekleştirilen ve 9 farklı ülkenin sporcuların yarıştığı 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’ne üç sporcuyla katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Atletizm Takımı, üç birincilik kazandı. Toplam 2 bin 100 özel sporcunun katılım sağladığı şölende 50 metrede yaş kategorilerine göre yarışan Saner Palabıyık, İrem Saçmaözü ve Miraç Bülen birinci geldi.
 


Son Güncelleme: 08.05.2018 14:53
Anahtar Kelimeler:
HARMANCIEngelsizATLETİZİMTakım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nami: “ekonominin Büyümesi İçin Çalışıyoruz… Reformların Hızla Hayata Geçirilmesi Hedefimizdir”
Nami: “ekonominin Büyümesi İçin Çalışıyoruz… Reformların Hızla Hayata Geçirilmesi Hedefimizdir”
Ölü Bulunan Kişi Celal Büyükertaş
Ölü Bulunan Kişi Celal Büyükertaş
İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek
İyilik Evi’nde Gençlik Dairesi İle Vakıflar İdaresi İşbirliğinde Kadın Çocuk Ve Gençlere Yönelik Eğitim Verilecek
“fiber Yetkisi Sadece Telekomünikasyon’da”
“fiber Yetkisi Sadece Telekomünikasyon’da”
“arp İle Terapi Projesi”...
“arp İle Terapi Projesi”...
Ali Nesim Ölümünün 4’üncü Yılında Şiirlerle Anıldı!
Ali Nesim Ölümünün 4’üncü Yılında Şiirlerle Anıldı!
KKTC 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk kez stant açıyor
KKTC 9. Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk kez stant açıyor
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
Girne’de Baldöken Parkı’nda bir erkek ölü bulundu
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı…
Telekomünikasyon Dairesi’nden abonelere uyarı…
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı yarın Erhürman, Özersay ve Denktaş’la görüşecek

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim