Harmancı, Üç Birincilik Kazanan LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nı Kabul Etti...1

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde üç birincilik kazanan LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nı kabul etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre takım oyuncuları Elita Özel Eğitim öğrencisi Saner Palabıyık, Algım Özel Eğitim öğrencisi İrem Saçmaözü ve Lefkoşa Özel Eğitim öğrencisi Miraç Bülent’e ziyarette eğitmenleri Merve Borova, Zalihe Tahsinsoy, Osman Hoca ile Nurten Dayı Üçüz eşlik etti.

Ziyarette ayrıca LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi Sorumlusu Münür Öztürk de hazır bulundu.

LTB Engelsiz Atletizm Takımı sporcuları ziyarette yarışmada kazandıkları kupayı LTB Başkanı Harmancı’ya takdim etti.

ÜÇÜZ

Nurten Dayı Üçüz LTB Engelsiz Atletizm Takımı olarak 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde yer almaktan ve LTB’yi temsil etmekten mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

ÖZTÜRK

Engellemeyen Lefkoşa Birimi Sorumlusu Münür Öztürk, LTB Engelsiz Atletizm Takımı olarak iki yıldan beridir 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’ne katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür etti.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada LTB Engelsiz Atletizm Takımı sporcuları ile eğitmenlerini tebrik etti.

Uluslararası organizasyonlarda yer almanın önemine vurgu yapan Başkan Harmancı, LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nın 2 yıldan beridir 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’nde yer aldığını belirterek, “Çocuklarımızın farklı kültürlerden çocuklar ile bütünleşmesi, kaynaşması ve oradaki deneyimlerden faydalanması bizler için ayrı bir mutluluk. Bizlere böyle büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan çocuklarımız ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul’da gerçekleştirilen ve 9 farklı ülkenin sporcuların yarıştığı 12. Uluslararası Engelsiz Atletizm Şöleni’ne üç sporcuyla katılan Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Atletizm Takımı, üç birincilik kazandı. Toplam 2 bin 100 özel sporcunun katılım sağladığı şölende 50 metrede yaş kategorilerine göre yarışan Saner Palabıyık, İrem Saçmaözü ve Miraç Bülen birinci geldi.

