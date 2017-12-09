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Harmancı: Tüm Canlıları Düşünerek Hareket Ediyoruz

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri LTB’ye 225 kilo kuru mama bağışı yaptı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı duyarlılıkları nedeni ile çocuklara teşekkür etti

Harmancı: Tüm Canlıları Düşünerek Hareket Ediyoruz

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri LTB’ye 225 kilo kuru mama bağışı yaptı, LTB Başkanı Mehmet Harmancı duyarlılıkları nedeni ile çocuklara teşekkür etti

09 Aralık 2017 Cumartesi 12:25
Harmancı: Tüm Canlıları Düşünerek Hareket Ediyoruz
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Harmancı: Tüm canlıları düşünerek hareket ediyoruz
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerine konumlandırdığı suluk ve
mamalıklara kurum, kuruluş, okullar ve yurttaşların katkıları devam ediyor.
Bu kapsamda son olarak Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri sokak hayvanları için LTB’ye 225
kilo kuru mama bağışında bulundu.
Bağışlanan kuru mamalar, LTB’nin şehrin çeşitli noktalarına konumlandırdığı beslenme noktalarına
konulacak.


Başkan Harmancı: “Yeni barınakta 300’ün üzerinde canlının bakımı sağlanacak”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı duyarlılıklarından ötürü Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencilerine
teşekkür ederek, öğrencilerle sohbet edip, sorularını cevapladı.
Bu gibi davranışların topluma örnek teşkil ettiğine vurgu yapan Harmancı, LTB olarak Lefkoşa’nın
10’dan fazla farklı noktasına suluk ve mamalıklar konumlandırdıklarını ve sulukları da şebeke suyuna
bağladıklarını hatırlattı.Söz konusu bu sulukların sadece sokak canlıları için olmadığını ifade eden
Harmancı, “Amacımız hiçbir canlının susuz kalmamasıdır. Söz konusu bu mamalık ve suluklardan tüm
canlılar faydalanıyor” dedi.
“Barınakta muayenehane, ameliyathane, karantina barınma alanları olacak”
Belediyenin yapım çalışmaları süren yeni barınağı ile ilgili olarak da öğrencilere bilgiler veren
Harmancı, barınağın telleme çalışmalarının tamamlandığını, alt yapı çalışmalarının ise sürdüğünü
belirtti. Yeni barınakta 300’ün üzerinde canlının bakımının sağlanabileceğini kaydeden Harmancı,
barınakta muayenehane, ameliyathane, karantina barınma alanları olacağını da söyledi. Harmancı,
barınağın köpek barınma alanlarının AB standartlarında ve Hayvan Refahı Yasası’na uygun olarak
düzenleneceğini de kaydetti.
“200’ün üzerinde köpek kısırlaştırıldı”
LTB olarak sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmaları da gerçekleştirdiklerini kaydeden Harmancı, bu
çalışma sonucunda 200’ün üzerinde köpeğin kısırlaştırıldığını belirtti.
Köpek sahibi olmak isteyen kişilerin satın almak yerine barınaklarda yuva bekleyen köpekleri
sahiplenmesini de isteyen Harmancı, kediler içinde yaşam evleri yapılması konusunda çalışma içinde
olduklarını söyledi.
Başkan Harmancı’nın konuşmasının ardından okul öğrencilerinden Ahmet Kaya Kar, hayvanları
sevmek ve korumak ile ilgili olarak yazmış olduğu bir yazıyı okudu.
Çocuklar Ledra ile de ilgilendiler
Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşmelerinin
ardından, Başkan Harmancı tarafından sahiplenilen ve LTB’nin park alanı içerisinde bulunan yuvada
kalan Ledra isimli köpek ile de ilgilendiler.

Son Güncelleme: 09.12.2017 13:31
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