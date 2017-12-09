Harmancı: Tüm canlıları düşünerek hareket ediyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sokak hayvanları için şehrin farklı yerlerine konumlandırdığı suluk ve

mamalıklara kurum, kuruluş, okullar ve yurttaşların katkıları devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri sokak hayvanları için LTB’ye 225

kilo kuru mama bağışında bulundu.

Bağışlanan kuru mamalar, LTB’nin şehrin çeşitli noktalarına konumlandırdığı beslenme noktalarına

konulacak.



Başkan Harmancı: “Yeni barınakta 300’ün üzerinde canlının bakımı sağlanacak”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı duyarlılıklarından ötürü Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencilerine

teşekkür ederek, öğrencilerle sohbet edip, sorularını cevapladı.

Bu gibi davranışların topluma örnek teşkil ettiğine vurgu yapan Harmancı, LTB olarak Lefkoşa’nın

10’dan fazla farklı noktasına suluk ve mamalıklar konumlandırdıklarını ve sulukları da şebeke suyuna

bağladıklarını hatırlattı.Söz konusu bu sulukların sadece sokak canlıları için olmadığını ifade eden

Harmancı, “Amacımız hiçbir canlının susuz kalmamasıdır. Söz konusu bu mamalık ve suluklardan tüm

canlılar faydalanıyor” dedi.

“Barınakta muayenehane, ameliyathane, karantina barınma alanları olacak”

Belediyenin yapım çalışmaları süren yeni barınağı ile ilgili olarak da öğrencilere bilgiler veren

Harmancı, barınağın telleme çalışmalarının tamamlandığını, alt yapı çalışmalarının ise sürdüğünü

belirtti. Yeni barınakta 300’ün üzerinde canlının bakımının sağlanabileceğini kaydeden Harmancı,

barınakta muayenehane, ameliyathane, karantina barınma alanları olacağını da söyledi. Harmancı,

barınağın köpek barınma alanlarının AB standartlarında ve Hayvan Refahı Yasası’na uygun olarak

düzenleneceğini de kaydetti.

“200’ün üzerinde köpek kısırlaştırıldı”

LTB olarak sokak köpeklerini kısırlaştırma çalışmaları da gerçekleştirdiklerini kaydeden Harmancı, bu

çalışma sonucunda 200’ün üzerinde köpeğin kısırlaştırıldığını belirtti.

Köpek sahibi olmak isteyen kişilerin satın almak yerine barınaklarda yuva bekleyen köpekleri

sahiplenmesini de isteyen Harmancı, kediler içinde yaşam evleri yapılması konusunda çalışma içinde

olduklarını söyledi.

Başkan Harmancı’nın konuşmasının ardından okul öğrencilerinden Ahmet Kaya Kar, hayvanları

sevmek ve korumak ile ilgili olarak yazmış olduğu bir yazıyı okudu.

Çocuklar Ledra ile de ilgilendiler

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencileri LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile görüşmelerinin

ardından, Başkan Harmancı tarafından sahiplenilen ve LTB’nin park alanı içerisinde bulunan yuvada

kalan Ledra isimli köpek ile de ilgilendiler.