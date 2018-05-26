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Harmancı, TMK ve KTMMOB’yi ziyaret etti, insan hakları vakfı yetkilileriyle bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkan adayı Mehmet Harmancı şehir ve insanın demokratik hayata katılımının önemli olduğunu belirterek, 2018-2022 döneminde “Demokrasi Elinizde” uygulamasıyla bu katılımın teknoloji kullanılarak yaygınlaştırılmasını planladıklarını ve bunun için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Harmancı, TMK ve KTMMOB’yi ziyaret etti, insan hakları vakfı yetkilileriyle bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkan adayı Mehmet Harmancı şehir ve insanın demokratik hayata katılımının önemli olduğunu belirterek, 2018-2022 döneminde “Demokrasi Elinizde” uygulamasıyla bu katılımın teknoloji kullanılarak yaygınlaştırılmasını planladıklarını ve bunun için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 06:47
Harmancı, TMK ve KTMMOB’yi ziyaret etti, insan hakları vakfı yetkilileriyle bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkan adayı Mehmet Harmancı şehir ve insanın demokratik hayata katılımının önemli olduğunu belirterek, 2018-2022 döneminde “Demokrasi Elinizde” uygulamasıyla bu katılımın teknoloji kullanılarak yaygınlaştırılmasını planladıklarını ve bunun için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.
Ofisinden verilen bilgiye göre Harmancı, seçim çalışmaları çerçevesinde dün Türk Maarif Koleji (TMK), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti başkan ve üyeleriyle görüştü.
İlk ziyaretini TMK’ya gerçekleştiren Harmancı ve bazı Belediye Meclis üyesi adayları, Okul Müdürü Fehmi Tokay ve öğretmenlerle biraraya gelerek icraatları ve 2018-2022 dönemine yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.
LTB’yi devraldığı durumundan, bugün bankalar ve piyasaya borçlarını ödeyip yatırım yapabilecek hale gelene kadar geçirdiği evreleri aktaran Harmancı, “4 yılda nasıl kamu kaynağı yaratılacağı konusundaki planlarımızı iyi uyguladık, hedefimize doğru, popülizm yapmadan hep birlikte ilerledik” dedi.
KTMMOB Başkanı Seren Aysal ve birlik bünyesindeki odaların bazı başkanlarıyla da buluşan Harmancı, sivil toplum örgütleriyle ilişkilere her dönemde özen gösterdiklerini kaydetti.
2016 yılında su konusu gündeme geldiğinde KTMMOB ile ortak çalışma yapıldığını anımsatan Harmancı, LTB ve odalar arasındaki dayanışma ruhunun bu vesileyle yeniden canlandığını kaydetti.
Yapı denetimini, zorluklarının da farkında olarak sürdürmeye gayret ettiklerini ifade eden Harmancı, bunun yasal bir çerçeveye konmasının önemine işaret etti.

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Mehmet Harmancı, geçmiş dönemde inşat ruhsatları için ağaç ekme zorunluluğu getirildiğini kaydederek, bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Harmancı, gelecek 4 yıla ilişkin en önemli amaçlarından birinin, daha yeşil bir Lefkoşa yaratmak olduğunu, bu amaçla en önemli hedeflerinin her yıl 10 bin ağaç projesi olduğunu vurguladı.
Kent estetiğinin de bu dönemde ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizen Mehmet Harmancı, Surlariçi’ni birlikte ele alacaklarını, dokusu ve iyileştirmelerini, hem komisyon hem de odalarla birlikte gerçekleştireceklerini ifade etti.
Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Deniz Düzgün ve bazı Mütevelli Heyeti üyeleri ile buluşan Harmancı, 4 yıllık dönemde LTB’nin, 28 belediye içerisinde en çok hak odaklı çalışan belediye olduğunu düşündüğünü, bu yönde büyük gayret sarf ettiklerini aktardı.
Harmancı, 1990’lı yıllarda gelişen “insan hakları şehri” konseptini anımsatarak, Şehirde İnsan Hakları Gündemi Evrensel Sözleşmesi (2011), İnsan Hakları Şehri Gwangju Deklarasyonu (2011) ve İnsan Hakları Şehri için Yol Gösterici Gwangju İlkeleri (2014) sözleşmelerini de kabul ederek Lefkoşa’nın bir insan hakları şehri olmasını sağlayacağız” dedi.
Harmancı, 2018-2022 dönemine ilişkin insan hakları yol haritası hakkında da bilgi vererek, ilgili STÖ temsilcileri ve üst düzey belediye yetkililerinin yer alacağı Lefkoşa İnsan Hakları İşbirliği ve Koordinasyon Masası kurulacağını, Lefkoşa İnsan Hakları Eylem Planı’nın hazırlanacağını, LTB’yi bağlayan tüzüklerin insan hakları bakış açısından taranıp revize edilmesinin sağlanacağını ve Lefkoşa İnsan Hakları İşbirliği ve Koordinasyon Masası’nın Dünya İnsan Hakları Şehirleri Forumu gibi uluslararası platformlara katılımını sağlayıp, bu ilke ve önceliklerle hareket eden şehirlerin bilgi ve tecrübelerinden hep beraber faydalanılacağını söyledi.
Şehir ve insanların demokratik hayata katılımlarının çok önemli olduğunu da ifade eden Harmancı, “Bunu önümüzdeki dönemde, teknolojiyi de daha sık kullanarak, yaymak, bunun için de ‘Demokrasi Elinizde’ diye kolay kullanılan akıllı telefon uygulaması gibi bir uygulama gerçekleştirmek istiyoruz” diyerek kritik bazı kararlarda doğrudan oylama yapmak gibi bir hedefleri olduğunu ve uygulama konusunda çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 09:55
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