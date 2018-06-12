Harmancı: “Tek bir şaibe yok”

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dört yılık görev süresinde, geçmiş dönemin, belediye ve Lefkoşa’nın üzerine yüklediği ağırlıktan, Lefkoşalıların anlayışı, sabrı ve desteğiyle ve tek bir şaibe olmadan kurtulduklarını söyledi.

Harmancı seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, 2018-2012 dönemine ait projelerini anlatırken, Lefkoşa dışına kayan ekonomik hayatı Lefkoşa’da tutmayı ön plana aldıklarını kaydeden Harmancı, “Bu konuda dersimize çok iyi çalıştık” dedi.

Başkan Harmancı ve bazı Belediye Meclis Üyesi adayları bu sabah sırasıyla Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Dairesi, Atatürk İlkokulu, Arabahmet İlkokulu ve Maliye Bakanlığı’nı ziyaret etti. Ziyaretlerde “100 Maddede %100 Lefkoşa” seçim bildirgesi de dağıtıldı

4 yıl boyunca enkaz edebiyatı yapmayıp, Lefkoşa’ya hizmet için hiç durmadan uğraştığını kaydeden Harmancı, “Ancak artık geriye dönerek,nereden nereye geldiğimizi de anlatmalıyız” dedi.

Başkan Harmancı, bakanlık ve devlet dairelerine yaptığı ziyarette çalışanlarla selamlaşırken, ziyaret ettiği okullarda ise okul yönetici ve eğitmenleriyle bir araya gelerek dört yıllık icraatlarını, 2018-2022 dönemi projelerini anlattı.

“BATIRILAN ŞEHİR ARTIK BAŞARILI ŞEHİR OLDU”

Lefkoşa ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2011-2013 dönemini “tuzun koktuğu bir dönemdi” diye tanımlayan Harmancı, göreve geldiklerinde, hesapsız uygulamalar nedeniyle batırılmış, Lefkoşalılara, esnaf ve müteahhitlere karşı güvenilirliğini yitirmiş bir LTB ile karşılaştıklarını hatırlattı.

Etkin ve sıkı bir bütçe disipliniyle geçmişin borçlarını ödeyip, Lefkoşalı’nın kaynaklarına sahip çıktıklarını da vurgulayan Harmancı, “Geçmiş dönemin belediye ve Lefkoşa’nın üzerine yüklediği ağırlıktan, Lefkoşalıların anlayışı, sabrı ve desteği ve tek bir şaibe olmadan kurtulduk. Batırılan şehir artık başarılı şehir oldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Harmancı, Bankalara olan 30 milyon TL borcun iki hafta sonra tamamen kapanacağının altını da çizerken, bu borcun kapanması için her ay 1 milyon TL civarında ödeme yaptıklarını söyledi ve “Kime gittiğini bilmediğimiz bir para için 48 ay ödeme yaptık. Bu parayla her ay 700 metre kaldırım ve yağmur suyu hattı döşeyebilecekken, ne yazık ki sağa-sola peşkeş çekilen paraları ödedik” dedi.

Harmancı, bu parayla dört yıllık süre içerisinde 33,6 kilometre kaldırım ve yağmur suyu hattı yapılabileceğinin altını çizdi.

“OLUMSUZ DURUM TOPLUMSAL FAYDAYA ÇEVRİLDİ”

Mehmet Harmancı, söz konusu geçmiş dönemin keyfi, yandaş istihdamlarıyla da anıldığını belirtti. 901 personelle devraldıkları LTB’nin şu anda 829 personeli olduğunu kaydeden Harmancı, bu personelin büyük çoğunluğunun zamanında kadrodanmış memurlardan oluştuğuna da dikkat çekti.

Harmancı, memurlara hizmet içi eğitim de sağlayarak, devletin hâlâ kuramadığı ve halen 123 engelli bireye hizmet veren Engellenemeyen Lefkoşa Birimi, Kadın Sığınma Evi, Paylaşım Mutfağı gibi sosyal sorumluluk projelerinde görevlendirdiklerini anlattı.

LTB’yi hesapsızca batıran zihniyetin tüm izlerini artık temizlediklerini de ifade eden Harmancı, “En çok gurur duyduğum konu ise LTB’de artık partizanlık devrinin kapanmış olmasıdır. İnsanlar, Lefkoşalıların hizmetinden çalmadıkları sürece, istedikleri partiyi, istedikleri partinin adayını destekliyor, istediklerini söyleyebiliyor” diye konuştu.