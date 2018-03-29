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HARMANCI: “TARİHİMİZLE İLGİLİ DAHA ÇOK BİLGİ SAHİBİ OLMALIYIZ”

HARMANCI: “TARİHİMİZLE İLGİLİ DAHA ÇOK BİLGİ SAHİBİ OLMALIYIZ”

29 Mart 2018 Perşembe 12:43
HARMANCI: “TARİHİMİZLE İLGİLİ DAHA ÇOK BİLGİ SAHİBİ OLMALIYIZ”
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HARMANCI: “TARİHİMİZLE İLGİLİ DAHA ÇOK BİLGİ SAHİBİ OLMALIYIZ”

LTB BAŞKANI HARMANCI, MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ MÜDÜRÜ MEHMET BORAK’I KABUL ETTİ 

HARMANCI: “TARİHİMİZLE İLGİLİ DAHA ÇOK BİLGİ SAHİBİ OLMALIYIZ”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak’ı kabul etti.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Harmancı dairenin araştırmacılar için çok önemli bir kaynak olduğunu kaydetti. 
Toplum tarafından dairenin öneminin daha iyi idrak edilmesi gerektiğini ifade eden Harmancı, dairede toplumun aidiyeti ve geçmişi ile ilgili Osmanlı Dönemi ve İngiliz Dönemini içeren önemli evraklar olduğunu hatırlattı.
Harmancı, “Milli Arşiv tarihi belgeleri muhafaza etmesi bakımından halkımızın daha çok bilgi sahibi olması gereken bir yer olmalıdır” dedi.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak da kabulde Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin verdiği hizmetlerle ilgili başkan Harmancı’yı bilgilendirirken, 1975 yılından itibaren hizmet veren dairede, Kıbrıslı Türklere ait değerli bilgi ve belgelerin muhafaza edildiğini vurguladı.
Borak, Başkan Harmancı’ya, bakkal Kemalettin Ali Seyyah’ın not defterinden alınan ve Sarayönü Meydanı’nda bulunan Dikilitaş’ın kısa öyküsünün anlatıldığı tarihi belgenin çerçeveli bir kopyasını takdim etti. 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıSarayönü MeydanıTarihimizMehmet BorakDikilitaş
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