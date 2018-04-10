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HARMANCI: “ŞİDDETSİZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA YARATMAK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE VERMEK GEREK”

Avrupa Komisyonu, Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası çerçevesinde Bandabuliya’da Çeşitlilik Festivali düzenledi.

HARMANCI: “ŞİDDETSİZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA YARATMAK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE VERMEK GEREK”

Avrupa Komisyonu, Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası çerçevesinde Bandabuliya’da Çeşitlilik Festivali düzenledi.

10 Nisan 2018 Salı 17:59
HARMANCI: “ŞİDDETSİZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA YARATMAK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE VERMEK GEREK”
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AVRUPA KOMİSYONU, IRKÇILIĞA KARŞI EYLEM HAFTASI KAPSAMINDA ÇEŞİTLİLİK FESTİVALİ DÜZENLEDİ


HARMANCI: “ŞİDDETSİZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA YARATMAK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE VERMEK GEREK”

MAKİBA: “YABANCI DÜŞMANLIĞI VE HOŞGÖRÜSÜZLÜK HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTMAKTA”

Avrupa Komisyonu, Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası çerçevesinde Bandabuliya’da Çeşitlilik Festivali düzenledi.
 

Çeşitli ülkelerin yiyeceklerinin sergilendiği stantların kurulduğu etkinlikte, kültürel gösteriler de sunuldu. Etkinlikte Mağusa Gençlik Merkezi, Akova Kadınlar Derneği, Fransız Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Alman Kültür Derneği, Rus Dili Konuşanlar Dayanışma Derneği, Sivil Alan ve SOS Çocuk Köyü; Filistin, Pakistan, Afganistan ve Ukranyalı öğrenciler yer aldı.


MAKİBA

AB Komisyonu adına Arttu Makiba açılışta yaptığı konuşmada, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının AB’nin temel değer ve ilkelerine aykırı olduğunu, ancak son yıllarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün hızlı bir şekilde artmakta ve yayılmakta olduğu; şiddet ve nefreti körüklemek için internetin kullanıldığını kaydetti.

Avrupa Komisyonu ve diğer paydaşların bu zorluklara karşı etkin mücadele verilebilmesi konusunda yerel aktörlere yönelik rehberlik sağlayabilecek donanıma sahip olduğunu kaydeden Makiba, tedbirlerin etkili olabilmesi için birlikte çalışılması gerektiğini de vurguladı.

AB’nin ayrımcılık ve insan hakları konularıyla ilgili pek çok projeye destek verdiğini kaydeden Makiba, Mağusa Gençlik Merkezi, Mülteci Hakları Derneği, SOS Çocukköyü Derneği ve Akova Kadınlar Derneği’nin projeler için destek verilen örgütlerden olduğunu kaydetti.

HARMANCI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında, ırk ayrımcılığının ve nefretin çağın en önemli sıkıntılarından olduğunu, Lefkoşa’nın uzun yıllar pek çok kültürün birlikte huzur ve barış içerisinde var olduğu bir kent olduğunu ancak dünyayı etkisi altına alan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ülkemizi de etkilediğini söyledi. 

Lefkoşa’nın “mottosunun” her rengin bir arada ve kardeşçe yaşadığı bir şehir olduğunu anımsatan Harmancı, şiddetsiz ve sömürüsüz bir dünya yaratmak için birlikte mücadele vermek gerektiğini kaydetti.

Harmancı, Mülteci Hakları Derneği de dahil, bazı sivil toplum örgütleri ile sıkı işbirliklerinin bulunduğunu, şiddet gören mülteci kadınların LTB Sığınma Evinde misafir edildiğini de kaydetti.

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