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Harmancı: ''Önce zihinlerdeki engelleri kaldırdık''

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, “devletin kuramadığı engelsiz birimini Engellenemeyen Lefkoşa Birimi’yle Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kurduğunu” belirtti.

Harmancı: ''Önce zihinlerdeki engelleri kaldırdık''

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, “devletin kuramadığı engelsiz birimini Engellenemeyen Lefkoşa Birimi’yle Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kurduğunu” belirtti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:15
Harmancı: ''Önce zihinlerdeki engelleri kaldırdık''

 “ÖNCE ZİHİNLERDEKİ ENGELLERİ KALDIRDIK”
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, “devletin kuramadığı engelsiz birimini Engellenemeyen Lefkoşa Birimi’yle Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kurduğunu” belirtti. 
Harmancı, bugün sırasıyla KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV), Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Anaokulu, Emekli Polisler Derneği ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Hür-İş) ziyaret etti. 
Harmancı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Harmancı ÖZEV’de Vakıf Başkan ve eğitimcileriyle görüştü. Dört yıllık dönemde ÖZEV’le birlikte çalıştıklarını hatırlatan Harmancı, doğru şartları oluşturarak bu alanda belediyelerin neler yapabileceğini gösterdiklerini kaydetti.
Mehmet Harmancı, bütçe gerçekleşme oranını yüze 50’lerden %89’a çıkardıklarına işaret etti ve bu durumun, emlak vergisi olarak alınan paranın yüzde 15’ini eğitime ayırma fırsatı verdiğini söyledi. Harmancı, bu çerçevede, okul-aile birlikleri, okul idareleri, ilk ve orta eğitim daireleri ilgili bakanlık ve LTB temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun değerlendirme yaparak öncelikleri saptayabileceğini ifade etti. 
 

“DEVLETİN KURAMADIĞI ENGELSİZ BİRİMİNİ LTB’DE KURDUK”
Çağdaş bir kentin, engellemeyen kent olduğuna işaret eden Başkan Harmancı, devletin kuramadığı birimi LTB’de Engellenemeyen Lefkoşa Birimi olarak kurduklarına dikkat çekti. Harmancı, 123 özel gereksinimli bireye Lefkoşa Türk Belediyesi’nin,  ulaşım, dolaşım, erişilebilirlik ve sosyal yaşama katılım konularda hizmet verdiğini kaydetti ve bugün insanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir noktada olduklarını vurguladı. 
Harmancı, engelli bireylerin ailelerinin özellikle sosyalleşme konusunda sıkıntı çektikleri, ailedeki bakıma gereksinim duyan engelli bireyler nedeniyle evlerinden çıkmalarının çok zor olduğunun bilinciyle, randevu sistemi ile çalışan, yatılı olmayan bir geçici bakım merkezinin önümüzdeki 2018-2022 döneminde mutlaka yapılacağını söyledi. 

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“ÖNCE ZİHİNLERDEKİ ENGELLER KALKMALI”
Herkesin son zamanlarda “engelsiz” kent kavramından söz ettiğine dikkat çeken Başkan Harmancı şöyle konuştu:
“Para olmayabilir ama engelsiz kentler en çok zihinsel devrimle yaratılabilir. Önce zihinlerdeki engeller kaldırılmalı. Lefkoşa’daki tüm parklar özel gereksinimli bireylere göre tasarlandı.” 
Harmancı, engelli bireyler için 2 engelsiz minibüs ve 1 engelsiz taksi ile ulaşım hizmeti verildiğini, çocukların okullarına götürülüp getirildiğini;  engelli bireylerin alışverişlerine market alışveriş günleriyle yardımcı olunduğunu; kuaför, berber ve bakım hizmeti verildiğini, bunların yanında engelli bireyler için birçok sosyal aktivite düzenlendiğini sözlerine ekledi.
Harmancı ziyaretlerinde LTB’nin dört yıl içerisinde nereden nereye geldiğini rakamlar ve örnekler vererek aktarırken, Belediye’nin 4 yıllık hizmetleri ve ileriye dönük projeleriyle ilgili detaylı bilgi verdi. 
 

“LTB’NİN ONURU KURTULDU”
Göreve geldiklerinde karşılaştıklarını da aktaran Harmancı, “Esnaf ve halkla LTB arasına mesafe girmişti. Şimdi ise yatırımları konuşabiliyoruz. Dört yıl boyunca kime neden verildiğini bilmediğimiz harcamaların borcunu ödedik. Bu borç artık temizlendi. Artık, nereye gideceği belli olmayan değil, şehre yatırım yapmak için borç alacak noktadayız. LTB’nin onuru kurtuldu. Şehrin, doğru yönetimle ilerleyebileceğini kanıtladık. Niyet hizmetse mazeret üretmeye yer yoktur. Önümüzdeki dört yılda Lefkoşa’nın ihtiyaç duyduğu yatırımları yapacağız. LTB’de artık başka risk yaratamayız. İdare ettiğimiz paranın, Lefkoşalıların parası olduğu bilinciyle hareket ettik ve etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
 


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Son Güncelleme: 06.06.2018 18:35
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