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Harmancı Okulları Ziyaret Etti!

“LTB ÇOCUK HAKLARI BİRİMİ KURUMSAL HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Harmancı Okulları Ziyaret Etti!

“LTB ÇOCUK HAKLARI BİRİMİ KURUMSAL HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

02 Haziran 2018 Cumartesi 10:22
Harmancı Okulları Ziyaret Etti!

“LTB ÇOCUK HAKLARI BİRİMİ KURUMSAL HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB Çocuk Hakları Birimi’ni kurumsal hale getirmek için çalışmalarının sürdüğünü, bu birimdeki personele gerekli eğitimlerin verildiğini ifade etti.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Harmancı dün Şehit Ertuğrul İlkokulu ile Atatürk Meslek Lisesi ve Gelibolu İlkokulu’nu ziyaret etti.

Okul müdürleri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Harmancı, 4 yıllık icraatlarıyla 2018-2022 dönemi kapsayacak projelerini anlattı, Atatürk Meslek Lisesi’ndeki sergi hazırlıklarını yerinde inceledi.

Ziyaretlerinde Çocuk Hakları Birimi’nin faaliyetleri konusunda da bilgi veren Harmancı, bu birimin çocuklar için aktivite organize ettiğini, LTB’ye bağlı çocuk merkezi için proje hazırladığını ve çocukların da birey olarak kabul edilmesi için çalışmalar yaptığını söyledi.

LTB Çocuk Hakları Birimi’ni Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dayanan bir anlayışla kurduklarını anımsatan Harmancı, “1 Haziran Dünya Çocukları Koruma Günü’nü dramlar olmadan yaşamayı isterdik. Bu tür trajedilerin yaşanmaması için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız” dedi.

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Okul ziyaretlerinde belediyenin durumuyla ilgili de bilgi veren Harmancı, “Doğru kamu yönetimi ve KKTC’de bir ilk olarak uygulanan ekonomi modeliyle şehri Lefkoşalılarla barıştırma hedefimize ulaştık” dedi.

LTB’yi 901 personelle devraldıklarını, sayının 830’a düşürüldüğünü söyleyen Mehmet Harmancı, insan kaynaklarını doğru kullanarak yeni birimler oluşturduklarını kaydetti. 

Mehmet Harmancı, bu birimler aracılığıyla her gün 123 özel gereksinimli bireye hizmet verildiğini, 600’e yakın yetişkin ve çocuğun sanatla buluşturulduğunu, 170’e yakın kişiye Paylaşım Mutfağı aracılığıyla günde bir öğün sıcak yemek sunulduğunu aktardı. 

63 kadının Kadın Sığınma Evi sayesinde yeni bir yaşam şansı yakaladığını ifade eden Harmancı, “Enkaz edebiyatı yapmak yerine, batırılan LTB’yi başarılı belediye noktasına Lefkoşalılarla beraber getirdik” dedi.


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Son Güncelleme: 02.06.2018 14:29
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