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Harmancı, Mültecilerin Defnedilmesi Konusundaki İddiaları Yanıtladı

“CENAZELERİN TÜM YIKAMA, İLAÇLAMA VE LEFKE’YE NAKİL İŞLERİ LTB TARAFINDAN HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDEN SAĞLANDI”

Harmancı, Mültecilerin Defnedilmesi Konusundaki İddiaları Yanıtladı

“CENAZELERİN TÜM YIKAMA, İLAÇLAMA VE LEFKE’YE NAKİL İŞLERİ LTB TARAFINDAN HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDEN SAĞLANDI”

29 Mayıs 2018 Salı 10:24
Harmancı, Mültecilerin Defnedilmesi Konusundaki İddiaları Yanıtladı


“CENAZELERİN TÜM YIKAMA, İLAÇLAMA VE LEFKE’YE NAKİL İŞLERİ LTB TARAFINDAN HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDEN SAĞLANDI”
“AÇIKLAMALARI ESEFLE KARŞILIYORUM”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Mehmet Harmancı, mültecilerin defnedilmesi konusundaki iddiaları yanıtlayarak, cenazelerin tüm yıkama, ilaçlama ve Lefke’ye nakil işlerinin Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından hiçbir ücret talep etmeden sağlandığını açıkladı.
Yazılı bir açıklama yapan Harmancı, “Bazı asılsız iddiaların aksine bu süreçte benim ağzımdan ücretle ilgili tek bir söz çıkmadı. Bu nedenle mesnetsiz ve bilgi sahibi olmadan yapılan bu açıklamaları ucuz bir siyaset olarak tanımlıyor ve esefle karşılıyorum” dedi.
Ülke sahillerine vuran 9 mültecinin cenazelerinin gömülmesi ile ilgili olarak ortaya atılan birtakım iddialar üzerine bu konuda bir açıklama yapmak gerekliliği doğduğunu belirten Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

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“Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan kişiler, büyük bir açık yakalamışçasına, hayatlarını kaybeden insanların cenazeleri üzerinden siyaset yapmak yerine bizlerden bilgi almayı seçmiş olsalardı,kendilerini bilgilendirirdik ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olarak bu açıklamayı yapmak gerekliliği kalmazdı. Biz, 4 yıllık görev süremiz içerisinde mültecilere verdiğimiz destekler yanında birçok mülteci defini yaptık ama bunu asla kamunun gündeme getirmedik, bu bir insanlık göreviydi.”
Son mülteci dramı da yaşandığında, aradan geçen süre içerisinde herhangi bir yetkili tarafından aranmadığını belirten Harmancı şunları kaydetti:
“Bizim mülteci hakları komisyonu temsilcimizle birlikte bakanlıkla görüşüldü ve bu mültecilerin ailelerinin güneyden getirilerek defin sırasında burada bulunmalarının ilk temasını yaptık, günün sonunda bu olanak sağlandı.
Olay gündeme geldiğinde Sağlık Bakanlığı Özel Kalem’ine mezarlıkla ilgili sıkıntımız olduğunu, ancak defin işlemlerini paylaşmaya hazır olduğumuzu, dokuz mültecinin bir kısmının defnini bizim yapabileceğimizi, bu sorumluluğu diğer belediyelerle birlikte omuzlamak istediğimizi bildirdik. Ne mutlu ki Aziz Kaya Başkan tümüne kucak açtı.
Biz de onun,cenazeleri defnedebilmesinin koşullarını yarattık. Buradaki mülteci cenazelerinin tüm yıkama ilaçlama ve Lefke’ye nakil işleri Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından hiçbir ücret talep etmeden sağlandı. Bazı asılsız iddiaların aksine bu süreçte benim ağzımdan ücretle ilgili tek bir söz çıkmadı. Bu nedenle mesnetsiz ve bilgi sahibi olmadan yapılan bu açıklamaları çok ucuz bir siyaset olarak tanımlıyor ve esefle karşılıyorum.”


 

Son Güncelleme: 29.05.2018 13:50
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