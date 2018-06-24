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Harmancı: ”Lefkoşalı Bir Kez Daha Güven Teyit Etti”
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Harmancı: ”Lefkoşalı Bir Kez Daha Güven Teyit Etti”

HARMANCI:” LEFKOŞALI BİR KEZ DAHA  GÜVEN TEYİT ETTİ”

Harmancı: ”Lefkoşalı Bir Kez Daha Güven Teyit Etti”

HARMANCI:” LEFKOŞALI BİR KEZ DAHA  GÜVEN TEYİT ETTİ”

24 Haziran 2018 Pazar 20:10
Harmancı: ”Lefkoşalı Bir Kez Daha Güven Teyit Etti”

HARMANCI:” LEFKOŞALI BİR KEZ DAHA  GÜVEN TEYİT ETTİ”

Lefkoşa’da seçimi kazandığını ilan eden Mehmet Harmancı,  tüm Lefkoşalının 4 yıl önce göreve gelen yeni yönetime bir kez daha  güven teyit  ettiğini kaydetti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Sarayönü’nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Harmancı,  4 yıllık süreç boyunca tüm  Lefkoşalıların yeni yönetime çok büyük   güven duyduğunu  ve çok büyük destek verdiğini   belirterek, “ bugün bu güvenlerini birkez daha teyit ettiklerini görüyorum” dedi.

Harmancı, 20 günlük kısa  propaganda sürecinin çok düzeyli geçtiğini belirterek, “ Bu demokratik zenginliğe katkı  sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.
 
Lefkoşanın eksikliklerinin de,  başardıklarının da, insanların memnuniyetsiz oldukları konuların da farkında olduklarını kaydeden Harmancı, programlarını iyi yaptıklarını yen 4 yıllık süreye iyi hazırlandıklarını vurguladı.

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Harmancı, “Önümüzdeki 4 yılı, sürdürebilir gelişme, kaliteli yaşam perspektifiyle  işleyeceğiz” dedi.

Harmancı, demokratik bir yarış olduğunu düşündüğünü, yarışın sonunda Lefkoşa’nın kazanacağını, Lefkoşa’nın eski ve kötü günlerini geride bıraktığını kaydetti.

Harmancı, 5 yıl önce başladıkları yolculukta  Lefkoşa’nın büyük bir ivme kaydettiğini,  Lefkoşa’nın artık istihdamla, ihale yolsuzluklarıyla anılan bir belediye olmadığını, demokratik, insan  dostu, insana barışık, paylaşmayı dayanışmayı önemseyen bir belediye konuma geldiğini, aynı inanç ve kararlılıkla tüm renklere tüm inançlara aynı mesafede durarak  yollarına devam edeceklerini söyledi.

Harmancı, belediye meclisi üyeliklerinde  demokratik yarışın sürdüğünü kaydederek,  uyumlu bir belediye meclisi beklentisini dile getirdi.

Harmancı,  tüm Lefkoşalılara, YSK’da görev yapanlara ve basın mensuplarına teşekkür etti.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 23:39
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