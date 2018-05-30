Harmancı Lefkoşa’daki Bazı Okulları, Ardından KTAMS’ı Ziyaret Etti

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HARMANCI ZİYARETLERDE İCRAATLARI VE GELECEĞE YÖNELİK PROJELERİNİ ÖZETLE AKTARDI, GÖRÜŞ ALIŞ-VERİŞİNDE BULUNDU

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, 20 Fen Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne ziyaretler düzenleyerek, müdür ve öğretmenlerle sohbet etti, icraatları ve geleceğe yönelik projelerini özetle aktardı; görüş alış-verişinde bulundu.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Harmancı, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Lefkoşa’nın sorularının, başkent olması nedeniyle, tüm ülkenin sorunları haline gelebildiğini söyledi ve herkesin bildiği dönemde kötü yönetime örnek olarak gösterilen LTB’de yaşanan büyük değişime dikkat çekti. Harmancı, LTB’deki dört yıllık görevi süresinde doğru kamu yönetiminin nasıl olacağını kanıtladıkların da belirtti.

HARMANCI KTAMS’I ZİYARET ETTİ

Harmancı, okul ziyaretlerinin ardından Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’na (KTAMS) giderek Başkan Güven Bengihan ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

KTAMS’ta yaptığı konuşmada göreve geldiğinde LTB’deki personel kaynağını yeni birimler kurarak değerlendirdiklerini ifade eden Harmancı, bu çerçevede, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi kurduklarını, Kadın Sığınma Evi’ne sahip tek kuruluş olarak 16 ayda 62 kadına yeni bir hayat kurma olanağı sağladıklarını kaydetti.

ÇOCUK HAKLARI BİRİMİ

Harmancı, bu birimlerle birlikte Çocuk Hakları Birimi’ni de kurduklarını ve buraya aktarılan personeli eğitime tabi tutarak çocuklar konusundaki sorunlar ve yaşanan dramların nasıl engellenebileceğinin pratiğinin çıkarıldığını anlattı.

Lefkoşa’da tüm gençlerin sözü ve yeri noktasından hareketle 18 yaş altı, oy kullanma hakkını henüz elde etmemiş gençler için Gençlik Meclisi oluşturduklarını kaydeden Harmancı, “Oy hakları yok ama fikirleri var ve bu fikirleriyle katkı koymalarına olanak sağladık” dedi.

Haspolat’ta açtıkları kurslarda 120’ye yakın çocuğun yabancı dil öğrendiğini de ifade eden Harmancı, LTB’nin 4 yıllık süreçte ortaya koyduğu hizmetleri, mali istikrarın nasıl sağlanıp LTB’nin kötü bir durumdan yatırım yapma noktasına taşındığını örnekler vererek anlattı.