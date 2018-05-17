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"Harmancı: “LEFKOŞA’da Değişim ve İstikrar Sağlandı”

HARMANCI: “LEFKOŞA’DA DEĞİŞİM VE İSTİKRAR SAĞLANDI”

"Harmancı: “LEFKOŞA’da Değişim ve İstikrar Sağlandı”

HARMANCI: “LEFKOŞA’DA DEĞİŞİM VE İSTİKRAR SAĞLANDI”

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:22
"Harmancı: “LEFKOŞA’da Değişim ve İstikrar Sağlandı”


HARMANCI: “LEFKOŞA’DA DEĞİŞİM VE İSTİKRAR SAĞLANDI”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) belediye başkan adayı Mehmet Harmancı, “LTB’de değişimin ve istikrarın sağlandığını, artık sürdürülebilir gelişim sürecine girildiğini”söyledi.
Harmancı, görevi devraldığında 901 olan personel sayısının 830’a düşürüldüğünü; yüzde 75’lerde olan tahsilatın yüzde 88’lere çıkarıldığını, gelirlerin artırıldığını,göreve geldiklerinde 6 maddelik bir kaostan çıkış modeli üzerinde durduklarını ve şu anda bu altı maddenin de altının dolduğunu kaydetti.
Mehmet Harmancı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Harmancı, Genç TV’de yayımlanan “Er Meydanı” ve Diyalog TV’de “Güne Merhaba” programlarında LTB Başkanı olarak 4 yıllık icraatlarını ve Lefkoşa ile Lefkoşalılara yönelik hizmetlerini değerlendirerek, geleceğe yönelik vizyonunu paylaştı.
Harmancı, sorunların üzerinden gelecek bir model geliştirerek, hayata geçirdiklerini, borç batağındaki belediyelerin çıkış modelini içeren Kiev Deklarasyonu’nu ortaya koyarak, Belediye Meclisi, sivil toplum örgütleri, ekonomistler ve bilim insanlarıyla bu modelin altını doldurduklarını anlattı.
“BANKALARA OLAN 30 MİLYON TL’LİK BORCUN SON TAKSİTİ 3 TEMMUZ’DA ÖDENECEK”
“O borçlu, iğne alamaz denilen belediyeden, yatırım başarıları ile kendinden söz edilen bir noktaya geldik” diyen Harmancı, bankalara olan 30 Milyon TL’lik borcun son taksitinin de 3 Temmuz’da ödeneceğini kaydetti.

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Harmancı açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Her ay bankaya yaklaşık 1 milyon TL borç ödeyerek ayakta kaldık. Çalışanı ödedik, ihtiyat sandığı, sosyal sigorta ve vergi yatırımları yaptık, 0 TL öz kaynak yatırımından 10 milyon TL’ye geçtik. Öz kaynaklarımızı yüzde yüz artırarak 34 milyon TL’den 68 milyon TL’ye çıkardık.4.2 Milyon TL, benim dönemimde emekli olanlara 12,2 Milyon TL ödedik. Yine geçmiş dönemden kalan 4,7 Milyon TL’ye ek olarak dava süreçleri nedeni ile oluşan 3 Milyon TL’yi yani toplamda 7,7 Milyon TL esnaf ve müteahhitlere ödeme yaptık, bunun yanında artık LTB’nin Belediyeler Birliği ile uluslararası üyeliklere borcu yok.
Ancak benden önce yatırılmayan Sosyal Sigorta ve ihtiyat Sandığı borçları duruyor. Bu da 2020’den sonra yasa gereği LTB’nin ödeme gücü dikkate alınarak yapılandırılacak ve ödenecek bir durum, önümüzdeki 4 yıl yatırım şansı veriyor. Bankalara olan 30 milyon TL borcu bitirdiğimize, ödeme kapasitemizi ispatladığımıza göre yeni bir 35 milyon TL’lik finansman ile şehre yatırım için kendi kaynağımızı kullanabileceğiz. Bu Lefkoşa’yı ayağa kaldırır.”
“KADIN SIĞINMA EVİNDEN 16 AYDA 62 KADIN FAYDALANIP YENİ HAYAT KURMA ŞANSI YAKALADI”
Harmancı, görevi devraldığında 901 olan personel sayısının 830’a düşürüldüğünü; yüzde 75’lerde olan tahsilatın yüzde 88’lere çıkarıldığını; kayıt dışı olan ekonominin kayıt altına alındığını ve gelirlerin artırıldığını belirterek, çalışma barışı adına da önemli adımlar atıldığını söyledi.
Hizmet ve icraatlar konusunda da bilgiler veren Harmancı, sosyal belediyecilik anlamında Kadın Sığınma Evi’nin bir başarı olduğunu, sığınma evinden 16 ayda 62 kadının faydalanıp yeni hayat kurma şansı yakaladığını söyledi.
LTB sınırlarında gece kulübü faaliyeti olmayacağını, insan hakkı ihlali olduğu sürece göz yumamayacaklarını ifade eden Harmancı, LTB’de değişimin ve istikrarın sağlandığını belirterek artık sürdürülebilir gelişim sürecine girildiğini vurguladı.
Harmancı şöyle konuştu:
“ 4 yıl boyunca hiç istihdam yapmadık, hesap verebilirlik ve şeffaflık zaten yol haritamızın vaz geçilmez unsuru idi, ne yaptıysak her şey ortadadır. İlk günkü tutkuyla yeniden aday oluyorum ve kalbim bu şehirde. Değişimi beraber başlattığımız Lefkoşa’da dönüşümü ve sürdürülebilir gelişmeyi de başaracağız, gözümüz ileride, gözümüz gelecekte.”
 

Son Güncelleme: 17.05.2018 15:00
Anahtar Kelimeler:
HARMANCISeçimHaberleri
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