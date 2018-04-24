HARMANCI: “KÖPRÜ TRAFİĞİ BİRÇOK AÇIDAN RAHATLATACAK”

“ÇOK UZUN YILLARIN PROBLEMİNE ÇÖZÜM ÜRETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Lefkoşa, 24 Nisan 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından projelendirilen Gelibolu-Marmara bağlantı köprüsü, hizmet vermeye başladı.

Şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla projelendirilen ve yapımı tamamlanan Gelibolu-Marmara bağlantı köprüsü açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyeleri, Marmara muhtarı ve belediye çalışanları katıldı.

HARMANCI

Açılışta konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yapımı tamamlanan köprünün trafiği birçok açıdan rahatlatacağını ve çok uzun yılların problemine çözüm üretebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Harmancı, birçok dönemde Gelibolu-Marmara’nın mevcut köprüsünün genişletilmesinin gündeme geldiğini fakat sonuç alınamadığını kaydetti.

Son yapılan girişimlerde Eski Eserler Dairesi’nin tek şerit olarak kullanılan mevcut köprünün genişletilmesini onaylamadığını, kendilerinin de alternatif yer arayışlarına başladıklarını anlatan Harmancı, “hem muhtara hem de bölge halkına verdiğimiz söz vardı. Marmara’nın özellikle güney bağlantısının eksikliklerinin giderilmesi yönünde büyük bir özveri gösterdik” dedi.

Mühendislerin, şu anda hizmete geçen köprünün yerini tespit edip projelendirmesini yaptıklarını anlatan Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Ofisine yaptıkları fon başvurusunun karşılık bularak, projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

“KÖPRÜNÜN MALİYETİ YAKLAŞIK 1 MİLYON 80 BİN TL”

Gelibolu-Marmara bağlantı köprüsünü hizmete açmanın gururu ve onurunu yaşadıklarını belirten Harmancı, körünün yapımının çevre düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 1 Milyon 80 Bin TL’ye mal olduğunu, bunun 600 Bin TL’sinin TC Ekonomik Kalkınma İşbirliği Ofisi tarafından, 480 Bin TL’lik bölümünün de Belediyenin öz kaynaklarından karşılandığını vurguladı.

Köprünün teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Harmancı, köprünün çift gözlü kutu menfez, 10 metre açıklığa sahip, 20 metre uzunluk, 12 metre genişlik ve yaklaşık 4 metre de yüksekliğe sahip olduğunu kaydetti.

Köprünün, Marmara 1. Sokak ile Gelibolu 12. Sokağın kesiştiği noktada olduğunu söyleyen Harmancı, Marmara’dan Taşkınköy ve Göçmenköy istikametine çıkış yapacakların oldukça rahatlayacağı bir güzergahın oluştuğunu dile getirerek, Taşkınköy, Göçmenköy istikametinden gelenlerin de, hem Ecvet Yusuf caddesine, hem Kemal Aksay caddesine, hem de Başbakanlık ve Devlet Daireleri’nin bulunduğu bölgeye daha kolay ulaşımının sağlanacağını belirtti.

Ortaköy’den Başbakanlık ışıklarına seyahat edenler için de önemli bir alternatif sağlandığını söyleyen Harmancı sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz Marmara’nın tıkanmış halini açmaya, Marmara’nın özellikle Güney bağlantılarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Mevcut tek şerit olan köprünün de farklı yöntemler kullanılarak daha da genişletilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Köprünün yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”.

(HUR/ÖK)

Haber: Hurşide Baybora Fotoğraf: Süleyman Önal