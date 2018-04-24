Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110184
ALTIN
174.563
DOLAR
4.0931
STERLİN
5.7095
EURO
4.9986
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
Kumarhanelere giriş serbest olmalı!
KUMARHANELERE GİRİŞ SERBEST OLMALI!
Lefkoşa'nın tanınmış ailesinin acı günü
LEFKOŞA’NIN TANINMIŞ AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Meclis genel kurulu toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
banner256

"HARMANCI: “KÖPRÜ TRAFİĞİ BİRÇOK AÇIDAN RAHATLATACAK”

Şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla projelendirilen ve yapımı tamamlanan Gelibolu-Marmara bağlantı köprüsü açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyeleri, Marmara muhtarı ve belediye çalışanları katıldı.

"HARMANCI: “KÖPRÜ TRAFİĞİ BİRÇOK AÇIDAN RAHATLATACAK”

Şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla projelendirilen ve yapımı tamamlanan Gelibolu-Marmara bağlantı köprüsü açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyeleri, Marmara muhtarı ve belediye çalışanları katıldı.

24 Nisan 2018 Salı 09:21
"HARMANCI: “KÖPRÜ TRAFİĞİ BİRÇOK AÇIDAN RAHATLATACAK”

HARMANCI: “KÖPRÜ TRAFİĞİ BİRÇOK AÇIDAN RAHATLATACAK”

 

“ÇOK UZUN YILLARIN PROBLEMİNE ÇÖZÜM ÜRETMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

 

Lefkoşa, 24 Nisan 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından projelendirilen Gelibolu-Marmara bağlantı köprüsü, hizmet vermeye başladı.

 

Şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla projelendirilen ve yapımı tamamlanan Gelibolu-Marmara bağlantı köprüsü açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyeleri, Marmara muhtarı ve belediye çalışanları katıldı.

 

HARMANCI

 

Açılışta konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yapımı tamamlanan köprünün trafiği birçok açıdan rahatlatacağını ve çok uzun yılların problemine çözüm üretebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

 

Harmancı, birçok dönemde Gelibolu-Marmara’nın mevcut köprüsünün genişletilmesinin gündeme geldiğini fakat sonuç alınamadığını kaydetti.

 

Son yapılan girişimlerde Eski Eserler Dairesi’nin tek şerit olarak kullanılan mevcut köprünün genişletilmesini onaylamadığını, kendilerinin de alternatif yer arayışlarına başladıklarını anlatan Harmancı, “hem muhtara hem de bölge halkına verdiğimiz söz vardı. Marmara’nın özellikle güney bağlantısının eksikliklerinin giderilmesi yönünde büyük bir özveri gösterdik” dedi.  

 

Mühendislerin, şu anda hizmete geçen köprünün yerini tespit edip projelendirmesini yaptıklarını anlatan Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Ofisine yaptıkları fon başvurusunun karşılık bularak, projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

 

“KÖPRÜNÜN MALİYETİ YAKLAŞIK 1 MİLYON 80 BİN TL”

 

Gelibolu-Marmara bağlantı köprüsünü hizmete açmanın gururu ve onurunu yaşadıklarını belirten Harmancı, körünün yapımının çevre düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 1 Milyon 80 Bin TL’ye mal olduğunu, bunun 600 Bin TL’sinin TC Ekonomik Kalkınma İşbirliği Ofisi tarafından, 480 Bin TL’lik bölümünün de Belediyenin öz kaynaklarından karşılandığını vurguladı.

 

Köprünün teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Harmancı, köprünün çift gözlü kutu menfez, 10 metre açıklığa sahip, 20 metre uzunluk, 12 metre genişlik ve yaklaşık 4 metre de yüksekliğe sahip olduğunu kaydetti.

 

Köprünün, Marmara 1. Sokak ile Gelibolu 12. Sokağın kesiştiği noktada olduğunu söyleyen Harmancı, Marmara’dan Taşkınköy ve Göçmenköy istikametine çıkış yapacakların oldukça rahatlayacağı bir güzergahın oluştuğunu dile getirerek, Taşkınköy, Göçmenköy istikametinden gelenlerin de, hem Ecvet Yusuf caddesine, hem Kemal Aksay caddesine, hem de Başbakanlık ve Devlet Daireleri’nin bulunduğu bölgeye daha kolay ulaşımının sağlanacağını belirtti.

 

Ortaköy’den Başbakanlık ışıklarına seyahat edenler için de önemli bir alternatif sağlandığını söyleyen Harmancı sözlerini şöyle tamamladı:

 

“Biz Marmara’nın tıkanmış halini açmaya, Marmara’nın özellikle Güney bağlantılarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Mevcut tek şerit olan köprünün de farklı yöntemler kullanılarak daha da genişletilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Köprünün yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”.

 

(HUR/ÖK)

 

Haber: Hurşide Baybora        Fotoğraf: Süleyman Önal  

Son Güncelleme: 24.04.2018 13:09
Anahtar Kelimeler:
GeliboluMarmaraKöprüHizmetGİRDİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktezo Ve Türkiye İş Bankası Arasında Protokol İmzalandı
Ktezo Ve Türkiye İş Bankası Arasında Protokol İmzalandı
 KKTC’de son bir haftada meydana gelen kazalar...
 KKTC’de son bir haftada meydana gelen kazalar...
Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen'den Müşavirlik açıklaması!
Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen'den Müşavirlik açıklaması!
 Yeniboğaziçi’nde ani ölümler...
 Yeniboğaziçi’nde ani ölümler...
"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Cuma Günü Çınarlı’da Defnedilecek"
"Kayıp Şehit Ahmet Derviş Cuma Günü Çınarlı’da Defnedilecek"
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği yönetimi İsmail Arter'e ziyaret ettiler...
Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği yönetimi İsmail Arter'e ziyaret ettiler...
Halkın Partisi Parti Meclisi Yerel Seçimle İlgili Kararlar Aldı...bazı Belediye Başkan Adayları Belirlendi
Halkın Partisi Parti Meclisi Yerel Seçimle İlgili Kararlar Aldı...bazı Belediye Başkan Adayları Belirlendi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i Kabul Etti
Ulaştırma Bakanlığı: “uygulamadaki Prosedüre Düzenleme Getirilmeden, Yeni T İzni Verilmeyecek
Ulaştırma Bakanlığı: “uygulamadaki Prosedüre Düzenleme Getirilmeden, Yeni T İzni Verilmeyecek"
Lefkoşa’da Cuma Günü Rüzgar Gülü Çocuk Festivali Düzenleniyor
Lefkoşa’da Cuma Günü Rüzgar Gülü Çocuk Festivali Düzenleniyor

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim