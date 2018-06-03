Harmancı, KKTC Uluslararası Fuarı Ve Lefkoşa Açık Pazar’ı Ziyaret Etti!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam KKTC Uluslararası Fuarı’nı ziyaret etti, bu sabah da Lefkoşa Açık Pazarı’nı gezdi.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Harmancı ve Belediye Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekibe Harmancı’ya destek veren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)’nin meclis üyesi adayları da eşlik etti.

Her iki ziyarette de Harmancı, esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti, projeleri hakkında bilgi verdi ve yurttaşların görüş ve önerilerini dinledi.