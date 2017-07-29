Harmancı, Kızılbaş Bölgesinde Yurttaşla Buluştu

HARMANCI: “ŞHT. ECVET YUSUF-KEMAL AKSAY CADDESİ İHALELERİ LTB’NİN EN BÜYÜK YATIRIMI OLUYOR”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantıları kapsamında Kızılbaş bölgesindeki yurttaşlarla buluştu.

Gençlik Merkezi’de yer alan toplantıda Harmancı’ya LTB Asbaşkanı ve bazı belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Doğru bir stratejiyle LTB’yi ülkedeki istihdam sayısı geriye giden tek kurum konumuna getirdiklerini vurgulayan Harmancı, 900 ile devraldıkları personel sayısını kendi dönemindeki çalışmalarla 26 Temmuz’da 840’a indirdiklerini ifade etti.

“İLK KEZ LTB’NİN KENDİ GELİRİ, DEVLETİN KATKISINI GEÇTİ”

Göreve geldiklerinde 2,8 milyon TL olan belediyenin aylık ortalama gelirinin bu yıl 5,1 milyon TL’lik bir rakama ulaştığını dile getiren Harmancı, belediye tarihinde ilk kez kendi ürettiği gelirin devletten aldığı gelirin üzerine çıktığını vurguladı.

“ŞHT. ECVET YUSUF CADDESİ’NDE 10 AY ZORLUĞU BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

Harmancı, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki çalışmaların 10 ay süreceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“10 aylık zorlu bir süreç yaşayacağız. Birlikte bu zorluğu yaşayacağız. İlk etaptaki hedef okullar açılmadan köyiçindeki altyapı çalışmalarını tamamlayarak yaz sonu bu bölgeden çıkmak. Eski köyiçi dokusunu vermeyi amaçladığımız için köyiçini parke yapacağız, şehre yapılması düşünülen bisiklet ağının ilk bölümü olacak bisiklet yolunu bu caddede uygulayacağız. Kemal Aksay Caddesi halesi ise 6 ayda tamamlanacak. Finansmanı T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından sağlanan, kendi dönemlerinde belediye mimar ve mühendisleri tarafından uygulama projesi yapılan bu caddeler şehre değer katacak ve şehrin yeniden ayağa kalkışının simgelerinden biri olacakdır.”

“HÜKÜMET TALEPLERİMİZE CEVAP DAHİ VERMİYOR”

Otobüs Terminali’nde kullanımın değişmesini istedikleri için proje hazırlayarak hükümete ilettiklerini kaydeden Harmancı, dış sermayenin buraya yatırım yapmak istemesine karşın merkezi hükümetin taleplerine cevap vermediği için hiçbir gelişme sağlanamadığını ifade etti.

“2016 HÜKÜMETLERARASI PROTOKOL KRİZİ BELEDİYELERİ KÖTÜ ETKİLEDİ”

Kendi dönemindeki en büyük talihsizliğin ise TC-KKTC Hükümetleri arasında yaşanan ve belediyelerdeki ihale süreçlerini de olumsuz etkileyen protokol krizi olduğunun altını çizen Harmancı, 2016 Kasım ayına kadar süren bu kriz sürecinde LTB’nin de Türkiye kaynaklı büyük ihaleye çıkamadığını ve bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldığını kaydetti.

Bu süreçte baskının LTB’ye değil de krizin taraflarından olan merkezi hükümetlere yapılması gerektiğini anımsatan Harmancı ortada tamamen bloke olan proje kaynakları olduğunu ve bu blokajların kaldırılmasıyla birlikte Şht. Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Caddeleri ihaleleriyle LTB’nin 2008 yılından sonraki en büyük ihlesine çıktığının altını çizdi.

Şehirdeki aydınlatma konusunu merkezi hükümetin belediyelerin özerkliğine müdahale yaparak kendi uhdesine almasının yanlışlığından bahseden Harmancı, LTB’nin başkentteki 1428 sokakta bulunan sokak lambalarına müdahalede bulunamadığını, Elektrik Kurumu’nun ise bu lambaların bakımını yapamamaması sonucunda yurttaşın büyük mağduriyet yaşadığını kaydetti.

“NE PARA, NE MERHAMET DİLENDİK”

Merkezi hükümetin belediyelere yaklaşımında eşitsizlikler ve adaletten uzak uygulamalar olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Harmancı, “Biz ne para, ne de merhamet dilendik” ifadesini kullandı.

LTB olarak kendi dönemlerinde hükümetten tek bir kuruş avans almadan “ateş çemberinden çıktıklarını” kaydeden Harmancı, Yeni Erenköy Belediyesi’nde emekliye çıkacak olan personellere Bakanlar Kurulu kararı ile ödeme yapılabiliyorsa kendilerinin de bunu beklemesinin en doğal hakları olduğunu belirtti ve “Biz eşit uygulama talep ediyoruz” dedi.

Belediye gelirleri konusunda haksızlık ve adaletsizlik olduğunu belirten başkan Harmancı, havalimanı ve liman gibi bazı örnekler vererek, başkentin bu gelir adeletsizliğinden kurtarılması gerektiğinin altını çizdi.

“MERKEZİ HÜKÜMETE GEREKİRSE BELEDİYELERİN GÜCÜNÜ HATIRLATIRIZ”

Başkan Harmancı, “Lefkoşa’nın daha aydınlık bir geleceği için sesimizi yükselteceğiz. Bu noktada Lefkoşalıların da eşitlik ve adaleti istediğinden şüphem yoktur ve gerekirse bu talepler doğrultusunda merkezi hükümete belediyelerin gücünü hatırlatırız” dedi.