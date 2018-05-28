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Harmancı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'ni ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Lefkoşa Türk Belediyesi zor günleri atlattı, şimdi hep beraber emin adımlarla geleceğe yürüyoruz” dedi.

Harmancı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'ni ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Lefkoşa Türk Belediyesi zor günleri atlattı, şimdi hep beraber emin adımlarla geleceğe yürüyoruz” dedi.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 15:22
Harmancı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'ni ziyaret etti

HARMANCI, KIBRIS TÜRK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Lefkoşa Türk Belediyesi zor günleri atlattı, şimdi hep beraber emin adımlarla geleceğe yürüyoruz” dedi.
Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Harmancı, İlçe Seçim Kurulu’na resmi başvurusunu yapmasının ardından Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile görüştü. Ziyarette Harmancı’ya TDP ve CTP Belediye Meclis Üyesi adayları eşlik etti.

“NE MUTLU Kİ BUGÜN BURAYA ALNIMIZ AÇIK, BAŞIMIZ DİK OLARAK GELİYORUZ”
Harmancı ziyarette yaptığı konuşmada, dört yıl büyük bir sorun olarak önlerinde 90 civarında dava bulduklarını, bunların neredeyse yarısının müteahhitlere olduğunu anımsatarak, “ne mutlu ki bugün buraya alnımız açık, başımız dik olarak geliyoruz” dedi.
Görev süresi içerisinde esnaf ve müteahhitlere olan 7.7 milyon TL’lik borcun ödendiğini ifade eden Harmancı, zor süreçlerden geçildiğini ve bu sürecin devam ettiğini, yerel yönetimlerin, geçtiğimiz Kasım ayından beri Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin fonladığı hiçbir projenin parasını alamadıklarını kaydetti.
Harmancı, “Buna rağmen LTB, yaptığı bütün hak edişleri tamamen ödemiştir. Müteahhitlere sadece vadesi dâhilinde olan ödemeleri vardır. O nedenle buraya, gerçekten içimiz rahat, bu dört yıl içinde birçok işbirliğine imza atmış olmanın verdiği memnuniyetle geliyoruz” dedi.

YAŞLI BAKIMEVİ PROJESİ’NİN ADIMLARI ATILDI

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Birlik ile gerek yapı denetimi, gerekse doğaya bırakılan karbon ayak izlerini temizlemek için yeşillendirme çalışmalarını birlikte ele alarak uyguladıkların anımsatan Harmancı, Birlikle yürüttükleri Yaşlı Bakımevi Projesi’nin adımlarını attıklarının duyurusunu yaptı.
Proje için KTİMB ile Şehir Planlama Dairesi’ne giderek bir yer talebinde bulunduklarını aktaran Harmancı, “Eğer bu olursa, umarım önümüzdeki yıllarda KTİMB ile çok önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atacağız” diye konuştu.
LTB’nin geçirdiği zor günleri birlik desteği ile de atlattıklarına dikkat çeken Harmancı, “Ne mutlu ki sizlerin de desteğiyle şehrimize hep beraber sahip çıktık ve geleceğe emin adımlarla birlikte yürüyoruz” dedi.
LTB’nin geçmiş dört yılda gerçekleştirdiği bazı işleri anlatan Harmancı, gelecek hedeflerinin 55 milyon TL’lik yatırım hamlesi olduğunu kaydetti.
Harmancı, bunun 35 milyon TL’sinin finansman kullanarak, 20 milyon TL’sini ise LTB’nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını vurguladı.
AB hibeleri ile yapmayı planladıkları işlere de değinen Harmancı, bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin hibelerini de kullanarak önümüzdeki dört yılda şehre 200 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım hedefleri olduğunu aktardı.
 

Son Güncelleme: 28.05.2018 18:28
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