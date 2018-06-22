banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95807
ALTIN
191.530
DOLAR
4.6872
STERLİN
6.2284
EURO
5.4513
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 YAŞINDAKİ SILA KURTARILAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
Kundakcı tutuklu yargılanacak
KUNDAKCI TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Harmancı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Türk-Sen ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dört yıl önce çok iyi bir ekonomik yapılandırma programı ile yola çıktıklarını ve bunu başarıyla uyguladıklarını, tüm projelerinin de ekonomik temele dayandığını vurguladı

Harmancı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Türk-Sen ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dört yıl önce çok iyi bir ekonomik yapılandırma programı ile yola çıktıklarını ve bunu başarıyla uyguladıklarını, tüm projelerinin de ekonomik temele dayandığını vurguladı

22 Haziran 2018 Cuma 14:03
Harmancı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Türk-Sen ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dört yıl önce çok iyi bir ekonomik yapılandırma programı ile yola çıktıklarını ve bunu başarıyla uyguladıklarını, tüm projelerinin de ekonomik temele dayandığını vurguladı

“EKONOMİK TEMELE DAYANDIRILMAYAN VAATLER, SADECE VAAT OLARAK KALIR”
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Lefkoşalılar çok zor günlerden geçti. Belediye, kurultay hesapları uğruna heba edildi. LTB’de geçmişin kötü izlerini Lefkoşalılarla beraber sildik” dedi.
Harmancı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibi, bu güne de yoğun bir gündemle başlayarak, sırasıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği ve Türk-Sen’i ziyaret etti, daha sonra Sosyal Sigortalar Dairesi’ne giderek çalışanlarla selamlaştı.

“GÖREVİMİZ, KANSERİ TETİKLEYEN UYGULAMALARA KARŞI ÇIKMAKTIR”
Günün ilk ziyaretini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yapan Mehmet Harmancı, dernekle yakın işbirliği içerisinde olduklarına işaret etti ve “Bu hastalıkla mücadele edenlere yardımcı olabilmişsek, bir nebze faydamız dokunmuşsa ne mutlu” diye konuştu. 
Derneğin ulvi bir görev yaptığını ve devletin sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Harmancı, yerel yönetimler olarak kendilerine düşen görevin de hastalığı tetikleyen uygulamalara karşı çıkmak olduğunu vurguladı. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak biyolojik mücadele yöntemini kullandıklarını söyleyen Harmancı, “Kimyasal mücadele, sineklerin verdiği zarardan çok daha büyük zararlara yol açıyor” dedi
Harmancı, hedeflerinin daha yeşil bir Lefkoşa’da, sürdürülebilir gelişim ve kaliteli bir yaşam olduğunu sözlerine ekledi. 

 “EKONOMİK PROGRAMIMIZI EKSİKSİZ UYGULADIK”
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, günün ikinci ziyaretini Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ne yaptı. 
Burada yaptığı konuşmada 4 yıllık icraat ve hizmetleriyle 2018-2022 dönemine yönelik projeler hakkında bilgi veren Harmancı, dört yıl önce çok iyi bir ekonomik yapılandırma programı ile yola çıktıklarını ve bunu başarıyla uyguladıklarını söyledi. 

banner277
Tüm projelerinin ekonomik temele dayandığını vurgulayan Başkan Harmancı, “Ekonomik temele dayanmayan vaatler sadece vaat olarak kalır” diye konuştu.
LTB’nin, 2018-2022 dönemine ait yatırımlarla ilgili mali tablosu konusunda da bilgi veren Harmancı, seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ofisi’nin 2018’e yönelik hibe programının henüz açıklanmadığını, açıklandığı zaman sunulacak 15 projeleri bulunduğunu da sözlerine ekledi. 

“LTB’DE ÇALIŞMA BARIŞINI SAĞLADIK”
LTB Başkanı Harmancı, daha sonra Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk-Sen) ziyaret etti. 
Harmancı, Türk-Sen’in birçok toplumsal mücadelede aktif rol almış önemli bir federasyon olduğuna işaret ederek, Türk-Sen’in LTB’nin kaos yaşadığı dönemlerdeki katkılarının yadsınamaz olduğunu vurguladı. 
2010-2013 döneminin kamu ve yurttaşların kaynaklarının heba edildiği bir dönem olduğunu anımsatan Harmancı, bu dönemde istihdam edilen personelin, iş ve aş tehdidiyle parti bayrağı salamaya gönderildiklerinin altını çizdi. 
Harmancı, LTB’de bugün iş barışının sağlandığını, ilk kez bir al-ver süreci sonucu, Belediye Emekçileri Sendikası’yla (BES) toplu iş sözleşmesi imzalandığını belirtti. 
“LTB, üzerindeki borç kamburundan artık kurtuldu” diye konuşan Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bugün ekonomik anlamda geldiği nokta hakkında detaylı bilgi vererek, “sürdürülebilir gelişme devam edecektir. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin adının bir kez daha keyfi istihdamlar ve ihale yolsuzluklarıyla anılmaması, Sayıştay raporlarında sözü edilenlerin bir daha karşımıza çıkmaması için çalışacak, Lefkoşa’yı inanç, elbirliği ve azimle geleceğe taşıyacağız” dedi.
 

banner288
Son Güncelleme: 22.06.2018 17:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Aygın, Tdp Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi
Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Aygın, Tdp Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Tmt Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti
Ubp Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sertoğlu, Tmt Mücahitler Derneği’ni Ziyaret Etti
Lgbti+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Hp Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü De İmzaladı
Lgbti+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Hp Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü De İmzaladı
Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi
Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi
Besim: ”Ülkedeki tüm acil servisleri eğitimde ve altyapıda standartlaştırmada kararlıyız”
Besim: ”Ülkedeki tüm acil servisleri eğitimde ve altyapıda standartlaştırmada kararlıyız”
Ysk Gazimağusa İlçesi Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği İçin Seçimi Durdurdu
Ysk Gazimağusa İlçesi Beyarmudu İhtiyar Heyeti Üyeliği İçin Seçimi Durdurdu
Aygın, Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan esnaf ve zanaatkarları ziyaret etti
Aygın, Karaoğlanoğlu bölgesinde bulunan esnaf ve zanaatkarları ziyaret etti
Lefkoşa-Girne anayolunda yangın
Lefkoşa-Girne anayolunda yangın
BRTK’ye yenilenebilir güneş enerjisi santrali kuruluyor
BRTK’ye yenilenebilir güneş enerjisi santrali kuruluyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim