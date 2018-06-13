Harmancı için dün akşam “Şüphesiz Lefkoşa” etkinliği düzenledi

HARMANCI: “BU ŞEHRİN UTANCINI NASIL SİLMİŞSEK, BORÇLARINI DA ÖYLE SİLDİK”

ERHÜRMAN: “LEFKOŞA İÇİN İYİ OLAN HARMANCI’DIR, HARMANCI’NIN ARKASINDAYIZ”



Lefkoşa, 13 Haziran 18 : Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile TDP, Bağımsızlık Yolu ve Yeni Kıbrıs Partisi’nden (YKP) Belediye Meclis üyesi adayları dün akşam Lefkoşa’daki Hidden Garden’de “Şüphesiz Lefkoşa” gecesi düzenledi.



Gecede, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyetçi Türk Patisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu ve YKP Parti Meclisi Üyesi Rasıh Keskiner birer konuşma yaptı.



“BU ŞEHRİN UTANCINI NASIL SİLMİŞSEK, BORÇLARINI DA ÖYLE SİLDİK”



Mehmet Harmancı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa ekibiyle birlikte platforma çıkarak, konukları selamlayan Harmancı, konuşmasına, geceye katılanları “hepiniz, haklı, hedefe giden yolda, bir kez daha yürümeye hoş geldiniz” diyerek selamladı.



Seçim kampanyası boyunca, LTB’yi nasıl devraldığını, hangi borçları nasıl ödediğini defalarca Lefkoşalılarla paylaştığına işaret eden Harmancı, “Bu akşam bunlardan söz etmeyeceğim çünkü biz, bu şehrin utancını nasıl silmişsek, bu şehrin borçlarını da öyle sildik” dedi.



“24 HAZİRAN’DAKİ SEÇİM, İYİ İLE KÖTÜ ARASINDAKİ SEÇİMDİR”



Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şehre gözünü dikenler var. Artık, dört yıl önce sadece şöyle baktıkları bu şehrin üzerine atlamak isteyenler var. 24 Hazirandaki bu seçim, iyi ile kötü arasındaki seçimdir. Bu seçim, ihaleleri yandaşlarına peşkeş çekenlerle, ihaleleri şeffaflık çerçevesinde yapanlar arasındadır. Bu seçim, keyfi istihdam yapanlarla, tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelenler arasındadır. Kurultay pazarlıklarıyla bir şehri gömenlerle, o gömüldüğü yerden çıkaranlar arasındadır.”



Harmancı, konuşmasının devamında, geçen dört yıl içerisinde, hangi renkten olursa olsun, gecesini gündüzüne katıp çalışan, tüm masraflarını kendileri karşılayıp belediyeyi yurt dışında temsil eden bir ekiple çalıştığını vurguladı ve “Bu ekip, bir kez daha bir araya geldi” diye konuştu.



“DAHA DA GENİŞLİYORUZ, DAHA DA RENKLENİYORUZ”



Dört yıl önce Bağımsızlık Yolu’yla çıktıkları ve birlikte sürdürdükleri yürüyüşe bu kez Yeni Kıbrıs Partisi’nin de katıldığına işaret eden Harmancı, “Daha da genişliyoruz, daha da renkleniyoruz. Ne mutlu ki Cumhuriyetçi Türk Partisi de bu yolu bizimle birlikte yürüme kararı aldı. Ne mutlu ki Birleşik Kıbrıs Partisi de Pazartesi yaptığı açıklamayla bu yola destek verdi. Doğrunun, dürüstlüğün, şüphesizin yanında bu ekip her gün genişleyecek. Bu ekip sadece bu partilerin değil, bütün Lefkoşa’nın ekibidir. Bütün Lefkoşa gailemizdir, bütün Lefkoşa için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



Dört yıl önce Lefkoşa’da tüm hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini hatırlatan Başkan Harmancı, şimdi bazı çevrelerin yapılan işleri “şov” olarak nitelediklerine; ‘…mış gibi yapıyorlar’ dediklerine dikkat çekerek konuşmasına şu sözlerle devam etti:



“Şov yapmak bir Kadın Sığınma Evi açmaksa, o zaman herkes şov yapsın; eğer şov yapmak bu düzende evine aş götüremeyenlere bir öğün yemek götürmekse, herkes bu şovu yapsın. Eğer biz… mış gibi yapıyor olsaydık, bugün bu şehrin kaybolan uluslararası itibarını da geri alamazdık; bu kadar yürek bir araya toplanamazdı”





Harmancı sözlerini, şehri eski karanlık günlerine götürmek isteyenlere teslim etmemek için gece gündüz çalışmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, “İstihdam yapmadan da, ihaleleri eşe dosta peşkeş çekmeden de başarılı olunur. Çünkü insanımız da dürüstlük istiyor. Çünkü Lefkoşalı da bu şehir için çarpacak yürekler istiyor. Bu nedenle de arılar gibi çalışacağız. Biz bu şehirde çocukların da, eşcinsellerin de, 65 yaşın üzerindeki bireylerin de, her rengin sesini savunmaya korkusuzca devam edeceğiz. Şüphesiz 24 Haziran gecesi zafer inananların olacak. Lefkoşa, şüphesiz bir kez daha kazanacak” dedi.

ERHÜRMAN: “LEFKOŞA İÇİN İYİ OLAN HARMANCI’DIR, HARMANCI’NIN

ARKASINDAYIZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman da geceye katılanları, “Akı fikri Lefkoşa’da olanlar, yüreği Lefkoşa’da olanlar, işi gücü Lefkoşa’dan başka bir şey olmayanlar, hoş geldiniz” diyerek selamladı.

Erhürman, “50 kezdir CTP kimi destekliyor diye bana soruyorlar. 51’inci kez söylüyorum, şüpheniz mi var? Şüphesiz Harmancı” diye vurguladı. Lefkoşa için tarihi bir seçime çok az zaman kaldığına işaret eden Erhürman, bu seçimde oy vermenin büyük bir sorumluluk olduğunu ve partisinin Parti Meclisi’nde oybirliğiyle verdiği kararla bu sorumluluğu üstlenerek, “CTP, ‘Lefkoşa’da önemli olan sen-ben değil, önemli olan Lefkoşa’dır. Lefkoşa için iyi olan Harmancıdır, Harmancı’nın arkasındayız’ dedi” diye vurguladı.

Bu sorumluluğu herkesin üstlenmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, “O nedenle CTP olarak bütün gücümüzle sevgili Mehmet Harmancı’nın arkasındayız, hep birlikte bu yola baş koyduk” dedi.

ÖZYİĞİT: “HARMANCI VE EKİBİ LEFKOŞA’YI AYAĞA KALDIRDI”

TDP Genel Başkanı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında partisinin, ülkedeki düzenle ilgili sorunları oraya koyup, barış demokrasi ve insanca yaşam kavgası verirken, aynı düşünceyle çağdaş belediyeciliğin gelişmesi için de kavga verdiğini kaydetti.

Mehmet Harmancı’nın dört yıl önce batmış bir belediyeyi ayağa kaldırmak hedefiyle yola çıktığının altını çizen Özyiğit, “Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis Üyeleri dört yıl boyunca yılmadan çalıştılar ve Lefkoşa’yı yeniden ayağa kaldırdılar. Ülkenin gelişen ve yükselen değerlerine uygun, bilim ve teknolojiyi kullanarak, çağdaş belediyeciliği bu toplumla buluşturdular” diye konuştu.

Özyiğit, sözlerini, “gelecek daha güzel olacak, Harmancı’nın önü açık, zaferi şimdiden kutlu olsun” diyerek tamamladı.

KESKİNER: BAŞARI TÜM LEFKOŞA’NIN OLACAK

YKP Parti Meclisi Üyesi Rasıh Keskiner ise birlikteliklerin çok eski günlere dayandığına, 1976 yılında da çağdaş bir belediye için birlikte çalıştıklarına işaret ederek, bu kez de başarının tüm Lefkoşalıların olacağını vurguladı.

RAHVANCIOĞLU: “BAĞIMSIZLIK YOLU’NUN HARMANCI İLE YOLA ÇIKARKEN, ŞÜPHESİZ, HİÇ ŞÜPHESİ YOKTUR”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu da 4 yıl önce, Lefkoşa’nın içine düştüğü utanç verici durumdan kurtulması için “Sen söyle Lefkoşa… Şüphesiz Harmancı” diyerek birlikte yola çıktıklarını hatırlatarak, “Bağımsızlık Yolu’nun Harmancı ile yola çıkarken, şüphesiz, hiç şüphesi yoktur” dedi.