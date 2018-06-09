Harmancı: “Hep birlikte başaracağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı; TDP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Bağımsızlık Yolu’ndan belediye meclis üyesi adayları bugün Lefkoşalılarla Arasta’da buluştu, Girne Kapısı-Sarayönü güzergâhını takip ederek, Arasta ve Bandabuliya’yı dolaştı.

Harmancı’nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, çarşı gezisi sırasında başkan Harmancı ve ekibi, herkesle sohbet ederek hatırlarını ve belediyeden beklentilerini sordu.



Harmancı gezisi sırasında, “Şehrimizi karanlık günlerden beraber çıkardık. Şimdi daha da güçlü el ele vererek, daha da aydınlık ve çağdaş Lefkoşa’ya ilerleme zamanı. Bunu beraber başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.