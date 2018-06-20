Harmancı hedeflerinin sürdürülebilir gelişim ve kaliteli yaşam olduğunu vurguladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, önümüzdeki 2018-2022 dönemi için hedeflerinin sürdürülebilir gelişim ve kaliteli yaşam olduğunu vurguladı.

Harmancı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Harmancı, dün öğleden sonra Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında dernek üyelerine geçtiğimiz dört yılın özeti, hali hazırda sürdürülen işler ve önümüzdeki dört yılla ilgili projelerini aktaran Başkan Harmancı, “Dört yıl önce göreve talip olurken kimseye gül bahçesi değil ama çok iyi bir ekonomik program vaat ettik ve bunun tamamını başardık” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM VE KALİTELİ YAŞAMDIR”

Göreve talip olurken verdikleri sözlerin yüzde 70’ini yerine getirdiklerine, bunun yanında kanalizasyon, yol, su şebekesi gibi söz vermedikleri birçok işi de yaptıklarına işaret eden Mehmet Harmancı, “Önümüzdeki dört yıl için hedefimiz, sürdürülebilir gelişim ve kaliteli yaşamdır” dedi.

“DENEYİMLİ VE BİLGİ BİRİKİMİNE SAHİP İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR”



Dernek üyeleri gibi toplumda birçok deneyimli, bilgi birikimine sahip değerli insanlar bulunduğuna da işaret eden Harmancı, “Bizlerin bu tecrübe ve bilgilere her zaman ihtiyacımız var” diyerek, bu amaçla, deneyimli kişilerin gönüllü ders verecekleri bir merkez oluşturma düşüncelerinin olduğunu da sözlerine ekledi.Dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Harmancı, “Tüm bunları sizlerin, Lefkoşalıların anlayış, destek ve güveniyle başardık. Aynı beraberlikle Lefkoşa Türk Belediyesi’ni şüphesiz çok daha ileriye taşıyacağımıza olan inancım tamdır” dedi.