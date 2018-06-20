banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94201
ALTIN
194.381
DOLAR
4.7453
STERLİN
6.2562
EURO
5.4906
En Fazla Yağış Akdoğan’a Düştü
En çok yağmur nereye yağdı...?
Hasan İşlek teminatla serbest
HASAN İŞLEK TEMİNATLA SERBEST
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak
DARP ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Şölen silahla dehşet saçtı
ŞÖLEN SİLAHLA DEHŞET SAÇTI
banner282
Flaş Haber
Hisar üzerinde asılı kaldı
Kapat

"Harmancı : “Hedefimiz Sağlanan Ekonomik İstikrarı Devam Ettirmek, Macera Peşinde Değiliz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı hedeflerinin, sağlanan ekonomik istikrarı devam ettirmek olduğunu kaydederek “macera peşinde değiliz” dedi.

"Harmancı : “Hedefimiz Sağlanan Ekonomik İstikrarı Devam Ettirmek, Macera Peşinde Değiliz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı hedeflerinin, sağlanan ekonomik istikrarı devam ettirmek olduğunu kaydederek “macera peşinde değiliz” dedi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:22
"Harmancı : “Hedefimiz Sağlanan Ekonomik İstikrarı Devam Ettirmek, Macera Peşinde Değiliz”


Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı hedeflerinin, sağlanan ekonomik istikrarı devam ettirmek olduğunu kaydederek “macera peşinde değiliz” dedi.
Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibi, bu sabah Demokrasi Ortaokulu, ardından da Kardeş Ocağı’nı ziyaret etti.
Harmancı, Kardeş Ocağı’nda yaptığı konuşmada, üyelerine 4 yıllık hizmet ve icraatlarını aktararak, 2018-2022 dönemi için planladığı projeleri hakkında bilgi verdi. 2010-2012 döneminin ciddi ve acılı bir süreç olduğunu anımsatan Harmancı, bu dönemin kötü yönetimin nasıl olabileceğini gösteren bir örnek olduğunu vurguladı.

banner277
“Bu nedenle dört yıl önce aday olurken istikrarı sağlayacak ekonomik programı çok iyi çalıştık” diyen Harmancı, bankalar ve esnafa olan borçlar, geçmişte emekliye ayrılan çalışanların kıdem tazminatı borçlarının ödenerek kapatıldığını,“bütçe performansının yüzde 50’den yüzde 89’a çıkarıldığını, öz kaynak gelirlerinde yüzde yüzlük artış sağlandığını” anlattı.
“LTB ARTIK YATIRIMLAR İÇİN FİNANSMAN GÜCÜNE ULAŞTI”
Ekonomik istikrarın sağlandığını ve LTB’nin artık yatırımlar için finansman gücüne ulaştığına da işaret eden Harmancı, “öz kaynak gelirlerinde kaydettiğimiz bu artış ile artık geri ödeme sıkıntısı yaşamadan önemli yatırımlar yapabilecek seviyeye ulaştık. Önümüzdeki 4 yılda hibelere ek olarak öz kaynak gelirlerimiz ve sağladığımız finansman ile en az 35 milyon TL değerinde yatırımı şüphesiz yapacağız. Ayrıca, 2018-2022 dönemi için toplam 100 milyon TL’nin üzerinde yatırım hibesini garanti altına aldık” diye konuştu. Harmancı, bu yolla, Lefkoşa için yapılacak olan yatırımlar hakkında detaylı bilgi de verdi.
Harmancı, üyelerin çeşitli konulardaki sorularını da yanıtladı.

banner288
Son Güncelleme: 20.06.2018 14:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Sıcaklığı 36 Derece Civarında Seyredecek
Hava Sıcaklığı 36 Derece Civarında Seyredecek
Seçim Haberleri… Ctp, Serdarlı’da Aday Tanıtım Etkinliği Düzenledi Etkinliğe Başbakan Erhürman Da Katıldı
Seçim Haberleri… Ctp, Serdarlı’da Aday Tanıtım Etkinliği Düzenledi Etkinliğe Başbakan Erhürman Da Katıldı
Seçim Haberleri…
Seçim Haberleri…
Ab, Abd'ye Ticari Misilleme Yapacak
Ab, Abd'ye Ticari Misilleme Yapacak
Süt Bedelleri Ödeniyor
Süt Bedelleri Ödeniyor
Sol Hareket: “Gece Kulüpleri Kapatılsın”
Sol Hareket: “Gece Kulüpleri Kapatılsın”
Elcil, Hissedarı Oldukları Vakıflar Bankası’yla İlgili İddialar Konusunda Hacımulla’dan Açıklama İstedi
Elcil, Hissedarı Oldukları Vakıflar Bankası’yla İlgili İddialar Konusunda Hacımulla’dan Açıklama İstedi
Güngördü'nün Bu Akşam BRT’de Yayımlanacak Programa Davet Almadığı Açıklandı!
Güngördü'nün Bu Akşam BRT’de Yayımlanacak Programa Davet Almadığı Açıklandı!
TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan Adayı Tandoğan Yalkut, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını Ziyaret Etti
TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan Adayı Tandoğan Yalkut, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını Ziyaret Etti
YYK Başkanı Üstün Medya Kuruluşlarına YSK Tarafından Konan Kurallara Uyma Çağrısı Yaptı!
YYK Başkanı Üstün Medya Kuruluşlarına YSK Tarafından Konan Kurallara Uyma Çağrısı Yaptı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim