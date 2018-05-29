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Harmancı Has-Der’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Halk Sanatları Derneği’ni (Has-Der) ziyaret etti.

Harmancı Has-Der’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Halk Sanatları Derneği’ni (Has-Der) ziyaret etti.

29 Mayıs 2018 Salı 06:32
Harmancı Has-Der’i ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Halk Sanatları Derneği’ni (Has-Der) ziyaret etti.

Ofisinden verilen bilgiye göre, dün akşam gerçekleştirilen ziyarette Harmancı’ya bazı TDP Belediye Meclis Üyesi adayları ile Bağımsızlık Yolu Belediye Meclis Üyesi adayı da eşlik etti.

Dernek Başkanı Ali Nebih ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Harmancı, kültür ve özellikle folklor dernekleriyle görüştüklerinde, uzun yıllar ihmal edilmiş olan “Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali”ni şehre yeniden nasıl kazandırabileceklerine; LTB’nin maddi ve manevi olarak bunun içinde nasıl yer alabileceğine birlikte karar verdiklerini söyledi.

“ÇAĞLAYAN ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR SANAT ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA BAŞLADI”

Harmancı, “Azim ve istekle bunun başarılabileceğine inandık ve bence çok doğru bir yer seçtiğimizi düşünüyorum. Bu etkinlik Lefkoşa’nın kalbine geri döndü, Çağlayan, her geçen gün artan destekle ve bölge insanının da katılımıyla yeniden çok önemli bir kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaya başladı” diye konuştu.

Harmancı, LTB parkı hazırlarken, bölge insanının da bunu görerek parkı korumaya başladığını da kaydetti. Harmancı, ilk kez yapılanın yerinde kalabildiğine ve üzerine bir şey daha inşa edilebileceğine tanıklık ettiklerini söyledi.

Harmancı, “LTB’de rutinin üzerine çıkabilen bir belediye yaratmanın, şehrin kültür sanat hayatına, bu dönemde bu olanaksızlıklara karşın, Bandabulya Sahnesini kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“LEFKOŞA’YA AÇIK HAVA SAHNESİ”

Harmancı önümüzdeki dönem hedefleri arasında iyi bir açık hava sahnesini Lefkoşa’ya kazandırabilmenin de yer aldığını kaydetti.

İnsanların yürüyüş yapabileceği, dinleneceği ve spor aktivitesi yapabileceği, aynı zamanda da amfi olarak da kullanabileceği bir mekânı dört yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını da ifade eden Harmancı, ayrıca birlikte ele aldıkları daha küçük ölçekli ancak fonksiyonel olacak bir amfiyi Çağlayan Parkı’nda yaratarak, hem Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ni orada kalıcılaştırmak, hem de finansman giderlerini dernekler ve belediye açısından da minimize edecek bir yapı oluşturmak istediklerini de belirtti.

Harmancı ziyarette  adaylığı etrafında birleşen tüm siyasi partilere teşekkür ederek, “Bu dönem bir araya gelmenin güzelliğini yaşamamız gerekiyor. Çok uzun zamandır beklediğimiz bir beraberlik yakalandı. Bunu şüphesiz iyi değerlendireceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 29.05.2018 09:37
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