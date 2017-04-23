Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2017 Pazar 07:39

HARMANCI: “HANGİ MAKAMDA OLURSAK OLALIM ÖNEMLİ OLAN YURDUMUZA HİZMETTİR”

HARMANCI: 'HANGİ MAKAMDA OLURSAK OLALIM ÖNEMLİ OLAN YURDUMUZA HİZMETTİR”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

HARMANCI: “HANGİ MAKAMDA OLURSAK OLALIM ÖNEMLİ OLAN YURDUMUZA HİZMETTİR”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Lefkoşa’daki okullara bağlı bir grup öğrenci, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni (LTB) ziyaret ederek, başkan Mehmet Harmancı’nın konuğu oldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, çocuklar ilk olarak LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından belediyecilik konusunda bilgilendirildi. Sonrasında LTB’deki şube ve birimleri gezen çocuklar, nasıl hizmet verildiğini gördü ve zaman zaman da işleyişe ortak oldu.

LTB’nin iletişim hattına ulaşan yurttaşlarla ilk teması kuran çocuklar, personellerin de yardımı ile yönlendirmede bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çocuklar adına özel bir gün olan 23 Nisan’da önemli olanın, makam ve mevki olmadığının vurgulanması gerekliliğine dikkat çekerek, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmanın bir tek mevki sahibi olmaktan geçmediğini belirtti. Harmancı, bulunulan her konumun ülkeyi daha güzele taşımak için değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Her nerede ve hangi makamda olunursa olsun çocuklara bu ülkenin geleceği oldukları hissini vererek, bu ülkeyi sevmeleri bu ülkeyi sahiplenmelerini başarmalıyız” dedi.

Harmancı, bu anlamda çocukların birkaç dakika için koltuğa oturmaları yerine, kente hizmete yardımcı olma heyecanını yaşamalarını daha anlamlı gördüklerini belirtti.

“ŞEHRİN SORUMLULUĞUNA ÇOCUKLARIMIZI DA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

LTB olarak okullara temizlik hizmeti sağladıklarını ve birçok okul ile ağaçlandırma çalışmasında işbirliği yaptıklarını ifade eden Başkan Harmancı, “Çocuklar bizim hizmet anlayışımız içinde önemli bir yere sahiptir. Onları bu şehrin gelecek sorumluluğuna ortak etmeyi ve bu şehre bağlılığını arttırmayı kendimize prensip edindik. Bu yönde de adım atmayı sürdüreceğiz” dedi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku