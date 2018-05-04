Harmancı, Filistin Hindaza Belediyesi Başkanı Alibayat İle Görüştü...

HARMANCI: “KÜLTÜREL ALIŞVERİŞE OLUMLU BAKIYORUZ”



Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)Başkanı Mehmet Harmancı ile Filistin Devleti’nin Hindaza Belediyesi Başkanı Ratib Alibayat, Lefkoşa’da bir araya geldi.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı ile Alibayat dün gerçekleştirdikleri görüşmede iki belediye arasındaki işbirliği alanlarını ve birlikte yapabilecekleri etkinlikleri konuştular.



ALİBAYAT: “İNSANIMIZIN LEFKOŞA’YA GELMESİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ”



Belediye açıklamasına göre, Hindaza Belediyesi Başkanı Ratib Alibayat ziyarette yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın çok güzel bir ülke olduğu ve ülkede çok sayıda üniversitenin varlığının bir artı olduğunu kaydederek, kendi şehirlerindeki insanların gerek ziyaret gerekse üniversite eğitimi için Kuzey Kıbrıs’a ve Lefkoşa’ya gelmelerini teşvik edeceklerini vurguladı.



LTB ile işbirliklerini geliştirmek istediklerini kaydeden Alibayat’ın, etkinliklerle Lefkoşa ve Hindaza şehirlerini bilmeyenlere tanıtmak istediklerini ifade ettiği de belirtildi.



LTB Başkanı Harmancı ve beraberinde bir heyeti kendi şehirlerinde ağırlamak istediklerini de söyleyen Alibayat’ın “Filistin’i herkes kötü olaylarla anlatıyor. Yaşanan savaşların ve kötü olayların yanında ülkedeki güzellikleri de dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. Gerek şehrin gerekse vatandaşların bunları hak etmediğini düşünüyorum. Politik açıdan problemli bir şehrin belediye başkanıyım ve Lefkoşa ile de bazı ortak noktalarımız bulunuyor ” dediği aktarıldı.



HARMANCI: “KÜLTÜREL ALIŞVERİŞE OLUMLU BAKIYORUZ”



LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, ülkedeki ve şehirdeki öğrenci nüfusunun ekonomik ve tanınma açıdan avantaj olduğunu kaydederek, iki şehir arasında yapılabilecek olan kültürel alışveriş ve iş birliğine de olumlu baktıklarını söyledi.



Bu tarz iş birliklerinin güzel sonuçlar doğurabileceğini ve konuyu belediye meclisine götüreceklerini dile getiren Harmancı, ileriki dönemde her iki şehrin işbirliği içinde karşılıklı faaliyetler geliştireceğine inandığını belirtti.