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HARMANCI: “DÜNYADA VE ÜLKEDE BARIŞA VE İNSANLIĞA DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYULUYOR”

HARMANCI: “DÜNYADA VE ÜLKEDE BARIŞA VE İNSANLIĞA DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYULUYOR”

29 Aralık 2017 Cuma 14:05
HARMANCI: “DÜNYADA VE ÜLKEDE BARIŞA VE İNSANLIĞA DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYULUYOR”
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, daha iyi bir gelecek yaratılması adına başta barış ve insan hakları olmak üzere herkese önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Harmancı, yayınladığı yılbaşı mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılın daha geride bırakıldığını, 2017’nin kimisi için tatlı, kimisi için ise birçok acı hatırayla dolu olduğunu belirtti.

2017’nin özellikle yakın coğrafyadaki birçok insan için felaketlerle dolu bir yıl olarak hafızalarda yer ettiğini, Orta Doğu’nun kan gölüne döndüğünü, Afrika’nın yoksullukla mücadele ettiğini, dünyanın birçok yerinde de terörün acılar yarattığını vurgulayan Harmancı, böylesi bir ortamda 2018 yılının herkese ödevlerle geldiğini dile getirdi.

Mehmet Harmancı, şöyle devam etti:
“2018, dünyadaki yakın coğrafyamızdaki tüm bu acılar için çalışma ödevi ile geliyor. Evet, belki bu tüm problemleri gideremeyebiliriz, ama tüm bu problemleri giderebilmek için çalışmalıyız. Savaşa karşı barışı,  yoksulluğa karşı refah ve eşit dağılımı ön plana çıkarmalıyız.  Kadınlara daha güvenli bir gelecek sunabilmek, şiddete karşı mücadele edebilmek, çocuklara daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için yeni yıl bize bir ödevle geliyor. Hepimize düşen bu görev, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, yaşadığı coğrafyaya herkesin sahip çıkması ve herkesin birbiri ile barışık bir yıla adım atmasını sağlamaktır”

Mesajının sonunda 2018 yılındaki beklentisini de dile getiren Başkan Harmancı, tartışmaların daha verimli olduğu, insanlığın bütün beyin gücünü dürüstlüğe, doğruluğa ve barışa adadığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıLefkoşa Türk BelediyesiLtb
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