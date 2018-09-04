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Harmancı, Dünya İdari Kentler Birliği Genel Kurul Toplantısı'na Katılacak

Harmancı, Dünya İdari Kentler Birliği Genel Kurul Toplantısı'na Katılacak

04 Eylül 2018 Salı 08:55
Harmancı, Dünya İdari Kentler Birliği Genel Kurul Toplantısı'na Katılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB),Başkanı Mehmet Harmancı Dünya İdari Kentler Birliği (WACA) ilk genel kurul toplantısına katılmak üzere Ankara’ya gitti.
LTB’den verilen bilgiye göre, tüm dünyada idari başkentlerin kalkınması ve bu kentlerin karşı karşıya kaldığı ortak sorunlara çözümler üretilmesi amacıyla bir araya gelen "Dünya İdari Kentler Birliği"nin ilk genel kurul toplantısı, 4-6 Eylül tarihleri arasında Başkent Ankara’da düzenleniyor.
Türkiye ile birlikte toplam 16 ülkenin belediye başkanları ve temsilcilerinin katılacağı Dünya İdari Kentler Birliği Genel Kurulu, dört farklı oturumda gerçekleşecek.
2017 yılında Güney Kore’nin idari başkenti Sejong'da yapılan, Ankara (Türkiye), Sejong (Kore Cumhuriyeti), Putraja (Malezya), İslamabad (Pakistan) ve Brasila’nın katılımlarıyla gerçekleştirilen "Dünya İdari Başkentler Forumu"nda alınan ortak kararla, 2018-2020 dönemi için birlik başkanlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.
Ana teması "Dayanışma ve Refah: Dünya İdari Başkentler Birliği” olan kurulda Kurucu birlik üyesi belediye başkanları ile katılımcı ülkelerin belediye başkanları 5 Eylül'de önemli mesajlar verecek.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın "Akıllı İdari Kentler" konulu sunum gerçekleştireceği Genel Kurul’a Sejong Belediye Başkanı Choon-hee Lee, İslamabad Belediye Başkanı Anser Aziz Sheikh, Putrajaya Belediye Başkanı HajiHasim Bin Haji, Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka, Niamey Belediye Başkanı MouctarMamoudou, Mogadishu Belediye Başkanı Abdirahman O. Osman da katılacak.
Şehir yönetimine ilişkin kararların alınacağı ve bilgi birikimlerinin paylaşılacağı belediye başkanları seviyesindeki Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, "Akıllı İdari Kentler", "Kentsel Dönüşüm” ve "İdari Kentler İçin En İyi Uygulamalar" başlıkları, hem oturum başlıklarını hem de gündem maddelerini oluşturacak.
 

Son Güncelleme: 04.09.2018 12:25
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