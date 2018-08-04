Harmancı: “Dövizdeki her artış halka daha az hizmet götürülmesi demektir”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Türk Lirası’nın değer kaybının belediyelerin halka daha az hizmet götürmesi anlamına geldiğini söyledi.



LTB’den verilen bilgiye göre Harmancı, Halkın Partisi (HP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile ilçe heyetini kabul etti.



Hasan Sapsızoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, LTB’ye ziyareti, Haziran ayında gerçekleşen yerel seçimlerin ardından muhtarlara ve belediye başkanlarına yönelik başlattıkları ziyaretler çerçevesinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.



HARMANCI



LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, yönetimlerin karşı karşıya kaldığı sorunların aşılmasında hükümetin yardımlarının önemli olduğunu belirtti.



Dövizde yaşanan dalgalanmaların gerek belediyelerde gerekse kamu sektöründe olumsuzluklara yol açtığını kaydeden Harmancı, “Bütün ihalelerimizin hammaddesi olan demir, beton vs döviz kaynaklı bileşenlerdir. Dövizdeki her artış; örneğin bizim daha az kaldırım yapmamız demek, artık yurttaşlarımıza daha az hizmet götürüyor olmamız demektir” dedi.



Belediyeleri çok zor günler beklediğini belirten Harmancı, şöyle konuştu:



“Hayat pahalılığı, dövizde yaşanan yükseliş ile geçmiş dönemlerde istihdam koşullarının yaratmış olduğu tahribatlar iyi ve doğru iş yapmaya çalışanların önüne çıkmıştır. Tüm bu olumsuzluklar gerek kamu gerekse belediyeleri aynı şekilde olumsuz olarak etkiliyor, iş yapma oranını düşürüyor. Bunun yanı sıra LTB bugün % 70’in üzerinde personel gideri olan bir belediyedir. Ekonomide yaşanan olumsuzluklar da düşünüldüğünde, özellikle 2019 yılında belediyeleri çok zor günler beklemektedir.”



Devlet Planlama Örgütü’nün 2018 ikinci çeyrek hayat pahalılığı beklentisinin yüzde 13,5 olduğu, kendi tahminlerinin ise yüzde 18’den az olmadığı yönünde olduğunu kaydeden Harmancı, “Bu, bizim bütçemiz üzerinde tahminen 9 milyon TL’lik ek personel maliyeti demektir. Biz, 73 kişi ile yollarımızı ayırırken, iki hayat pahalılığı bize 185 istihdam yapmışız gibi etki etmiştir” dedi.



