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Harmancı: “Doğru yönetim, kaynakları doğru kullanmaktan geçer. Geçtiğimiz dört yılda kaynakları çok doğru kullandık”

Harmancı: “Doğru yönetim, kaynakları doğru kullanmaktan geçer. Geçtiğimiz dört yılda kaynakları çok doğru kullandık”

19 Haziran 2018 Salı 07:15
Harmancı: “Doğru yönetim, kaynakları doğru kullanmaktan geçer. Geçtiğimiz dört yılda kaynakları çok doğru kullandık”

“25 HAZİRAN’DA EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, yasal çerçevelerin artık yerel yönetimlerin birer yerel hükümet formatına gelebilmesi için genişletilmesi ve belediyelerin önlerinin açılması gerektiğini söyledi.

Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibi dün öğleden sonra çalışmalarına devam ederek, Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’ni ziyaret etti. Daha sonra Köşklüçiftlik bölgesindeki Lefkoşalıları ziyaret eden ekip, ardından Folk-Der başkan ve üyeleriyle de bir araya geldi.

“BELEDİYELERİN ÖNÜ AÇILMALI”

Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği’nde Dernek Başkanı Sedat Hacımehmet ile görüşen Harmancı, dernek başkanının, belediyelerin proje üreterek her şehre bakım ve özel eğitim merkezleri gibi kurumlar açılmasında öncü olmalarına yönelik görüşlerine katıldığını söyledi.

Belediyenin tüm bunları kurumsal bir seviyeye çıkarması gerektiğine işaret eden Harmancı, “Eğer bizler bundan sonra da 1950’lerde kalmış belediyecilik yasalarıyla bir noktaya gideceksek işleri, sadece kampanyalar yaparak, kurumsal şemsiye kurmadan iyi niyet çerçevesinde götürebiliriz” diye konuştu.

“ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

LTB’de tek tek ele alınan konularda önemli bir noktaya da gidildiğini kaydeden Harmancı, özel gereksinimli bireylere verilen hizmetin sıfırdan 123 kişiye ulaştığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği ziyaretinin ardından Köşklüçiftlik bölgesini gezen Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi günün son ziyaretini Folk-Der’e yaptı. Burada Dernek Başkanı Ali Katipoğlu ve üyelerle bir araya gelen Başkan Harmancı konuşmasında, bir başkent olarak Lefkoşa’nın sadece Lefkoşalılar için değil, tüm ülke için önemli bir şehir olduğunu belirtti.  

“EKONOMİK ANLAMDA VERDİĞİMİZ BÜTÜN SÖZLERİ TUTTUK”

Harmancı, 2010-2013 döneminde Lefkoşa Türk Belediyesi’nin olumsuzluklarla anılan, içte ve uluslararası alanda prestij kaybına uğramış bir belediye haline getirildiğini kaydederek, 2013’te ise farklı bir yöne doğru evrilmeye başladığını söyledi.

Göreve geldiklerinde bir ekonomik yol haritasıyla hareket ettiklerini ve dört yıllık dönemde ekonomik anlamda nelerin yapılacağını seçim bildirgesiyle Lefkoşalılara aktardıklarını hatırlatan Başkan Harmancı, “Bugüne geldiğimizde, ekonomik anlamda verdiğimiz tüm sözleri tuttuğumuzu ve Lefkoşalıların bunu çok iyi bildiğini gözlemliyorum” diye konuştu.

“LEFKOŞALILAR ŞEHRİNE SAHİP ÇIKTI”

Harmancı özetle, 30 milyon TL’lik banka borcunun sıfırlandığını, hiç istihdam yapılmadığını ve 901 olan personel sayısının 829 kişiye düştüğünü, esnaf, sivil toplum ve bireylere olan borçların kapatıldığını, bu yapılırken, şehirdeki itibar erozyonunu durdurarak bu itibarı yeniden kazandıklarını söyledi.

Harmancı, “Doğru yönetim, kaynakları doğru kullanmaktan geçer. Geçtiğimiz dört yılda kaynakları çok doğru kullandık” diye konuştu.

“BİR SONRAKİ ADIM DEMOKRATİK KARAR SÜREÇLERİNE DEMOKRATİK KATILIM”

Bütçe performansının yüzde 50’den yüzde 80’e çıkarıldığını ve bu anlamda LTB’nin, 28 belediye içerisinde 21’inci sıradan 5’inci sıraya yükseldiğini de anlatan Harmancı, tahsilatlar için belediye girişine konmuş tek kredi kartı veznesi ile devraldıkları LTB’nin bugün online ödeme kabul eden tek belediye haline geldiğini, bir sonraki adımın ise bireylerin karar süreçlerine demokratik katılımını sağlamak olacağını vurguladı.

“KENDİMİZE GÜVENİYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin geçmişte üç yıl aksadığını da hatırlattığı konuşmasında, göreve geldiklerinde derneklerle beraber hareket ederek Çağlayan Parkı’nda süreci bir noktaya getirdiklerini vurguladı.

Harmancı, “Çünkü insanlar ilk kez bu bölgeye oy dışında gelindiğini, kültür-sanat aktivitesi yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını artık fark ettiler ve yapılanı koruyorlar… Dört yıllık dönemde gösterdiğiniz destek ve dayanışma için teşekkürler. Eğer Lefkoşalılar bu şehre sahip çıkmasaydı, şehir bu dört yıllık dönemde bu noktaya gelemezdi.” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 10:30
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