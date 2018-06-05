banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98771
ALTIN
191.478
DOLAR
4.6064
STERLİN
6.1443
EURO
5.3954
Harmancı Dev-İş’i ziyaret etti
“LEFKOŞA’YA İKİ YENİ GEÇİŞ KAPISI”
İlk tokat savcılıktan!
İLK TOKAT SAVCILIKTAN!
Askeri bölgeden hurda çaldılar
ASKERİ BÖLGEDEN HURDA ÇALDILAR
Kıb-tek'ten elektrik kesintisi uyarısı!
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
banner282

Harmancı Dev-İş’i ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, dün öğleden sonra Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş)ziyaret etti.

Harmancı Dev-İş’i ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, dün öğleden sonra Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş)ziyaret etti.

05 Haziran 2018 Salı 07:54
Harmancı Dev-İş’i ziyaret etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, dün öğleden sonra Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş)ziyaret etti.

Harmancı, Dev-İş Başkanı Hasan Felek ve Yönetim Kurulu üyelerine icraatlarını ve 2018-2022 dönemine ait projelerini aktardı. 

Mehmet Harmancı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sendika ile uzun yıllar birçok platformda bir araya geldiklerini ve birbirlerinin Kıbrıs’a dair düşünce ve isteklerini bildiklerini söyledi.

Harmancı, “Dev-İş ülkemizin bugüne kadar hem federasyon temelinde çözüm, hem sendikal mücadeleyle hem de adamızda özel sektörde sendikalaşmanın genişletilebilmesi için önemli bir mihenk taşıdı” diye konuştu.

“GEÇTİĞİMİZ DÖNEMİN EN ÖNEMLİ BAŞARILARINDAN BİRİ LTB’YE ÇALIŞMA BARIŞININ GELMESİDİR”

LTB Başkanı Harmancı 2010-2013 sürecinin Lefkoşa, hatta tüm ülke için çok acı verici bir süreç olduğunu kaydederek, “Kurulu bozuk düzenin ilk kez açık seçik bir şekilde kamuoyu önünde cereyan ettiği bir noktaya geldik” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2014’ten bu yana Lefkoşalılarla, çalışanıyla beraber yeniden var olma mücadelesi içerisine girdiğini kaydeden Harmancı, bu dönem içerisinde gerek sivil toplum örgütleri ve sendikalar, gerekse Lefkoşalıların desteğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

“Geçtiğimiz dönem içerisinde en önemli başarılardan biri LTB’ye çalışma barışının getirilmesidir” diye konuşan Harmancı, Lefkoşalıların şehri ile barışması ve aldıkları hizmetler ile şehirlerinde mutlu olmaları için çok mücadele ettiklerini, iki toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını, bunun sonucunda mutlu sona ulaşarak çalışma barışı konusunda iyi bir yol kat ettiklerini kaydetti.

“LEFKOŞA’YA İKİ YENİ GEÇİŞ KAPISI”

banner277
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, farklı politik görüşlerden gelmekle birlikte Güney Lefkoşa Belediyesi ile kurdukları iyi ilişkilerin ülke adına da önümüzdeki dönemler için referans verici olacağına işaret ederek, “İlk kez her iki lidere ayrı ayrı mektuplar gönderilerek, Lefkoşa’da yeni kapılar açılması için irade beyanında bulunuldu. Bizim hedefimiz, Lefkoşa’da Eylül’den sonra, özellikle Mağusa Kapısı civarında araç geçişleri için yeni bir yol açmak, Baf Kapısı’nın ise yaya geçişlerine açılmasını sağlamaktır” dedi.

Bunun mücadelesini vermekte kararlı olduğunu ifade eden Harmancı, bu konuda her iki belediye başkanının anlaştıklarını sözlerine ekledi.

KANLIDERE’NİN REHABİLİTASYONU İÇİN 5.5 MİLYON EUROLUK FONUN İLK ADIMI ATILDI

Dün ara bölgeye bir ziyaret gerçekleştirdiklerine de değinen Mehmet Harmancı,  burada BM Kıbrıs Özel Temsilcisi, AB yetkilisi ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı ile üzerinde anlaşmaya vardıkları Kanlıdere’nin kuzeye genişleyecek şekilde rehabilite edilmesine yönelik, 30 Milyon TL’lik AB fonunun ilk adımını attıklarını vurguladı.

Harmancı, bunun aynı zamanda bir çözüm ikliminde her iki yapının hedeflediğini de kaydederek, “sınırlarla her yeri bölebiliriz ancak doğayı, doğanın akışını bölemeyiz” dedi

 “MEMUR ÇALIŞANLARIN İLERLEMELERİNİN ÖNÜ AÇILACAK”

Harmancı şöyle devam etti:

“Çalışanların beklediği bir tüzük çalışması var. Bunun LTB için sancılı olacağının farkındayız ama geçtiğimiz dört yıl içinde bütün işçi sınıflandırmalarını yapmış bir belediye olarak, artık memur arkadaşlarımızın da ilerlemesinin önünde engel olmamamız gerekiyor. Birçok donanımlı genç arkadaşlarımız var, tüzük çalışmasıyla onların da önlerinin açılması gerekiyor.”

banner288
Son Güncelleme: 05.06.2018 11:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa ve Yenierenköy seçimleriyle ilgili tavrını belirledi
Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa ve Yenierenköy seçimleriyle ilgili tavrını belirledi
KEMA: “Bireysel ve kurumsal olarak 5R kuralının yaşama geçirilmesi gerek”
KEMA: “Bireysel ve kurumsal olarak 5R kuralının yaşama geçirilmesi gerek”
KITREB, yasa tasarısını protesto için Meclis önünde eylem yapacak
KITREB, yasa tasarısını protesto için Meclis önünde eylem yapacak
“Kulaktan Kulağa” ilk kez bu akşam sahnelenecek
“Kulaktan Kulağa” ilk kez bu akşam sahnelenecek
TÜK yarından itibaren zahire alımına başlayacak
TÜK yarından itibaren zahire alımına başlayacak
CTP yerel seçimlere katılacak adaylarını şölenle tanıttı
CTP yerel seçimlere katılacak adaylarını şölenle tanıttı
İlk tokat savcılıktan!
İlk tokat savcılıktan!
Aklımız fikrimiz Kıbrıs: Kıbrıs için birlik, mücadele, dayanışma!
Aklımız fikrimiz Kıbrıs: Kıbrıs için birlik, mücadele, dayanışma!
Nurel, “Çocuklar geleceğimiz, Alsancak’ın geleceğini bu düşünceyle şekillendireceğiz.”
Nurel, “Çocuklar geleceğimiz, Alsancak’ın geleceğini bu düşünceyle şekillendireceğiz.”
Eğitimde fark yaratmak istiyoruz
Eğitimde fark yaratmak istiyoruz

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim