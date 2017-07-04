Harmancı Bölge Toplantılarına Arabahmet'ten Başladı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı başkentin tüm bölgelerini kapsayacak üçüncü tur “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantılarının ilkini dün (03.07.2017) Arabahmet bölgesi’nde geçekleştirdi. Göreve geldiği günden itibaren aralıksız her yıl Lefkoşa’nın tüm bölgelerinde en az bir toplantı yaparak halkla buluşmaya devam eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2017’nin ilk toplantısında Arabahmet Bölgesi sakinleriyle biraraya geldi. Çetinkaya Türk Spor Kulubü tesislerinde yer alan toplantıya LTB As Başkanı, bazı LTB Meclis üyeleri, LTB yöneticileri ve Arabahmet Muhtarı Ali Sarı’da katıldı.

LTB Başkanı Harmancı 2017 yılının bölge toplantılarının şehrin yönetimi ile şehirde yaşayanlar bir araya gelmesinde büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Göreve geldiği ilk günden itibaren, katılımcılık anlayışını geliştirmek için farklı uygulamalar yaptıklarını ve “Bölge Bölge Lefkoşa” toplantılarının da bunun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Harmancı, “Lefkoşalılar söylüyor, Lefkoşalılar sesimiz olmaya devam ediyor” dedi.

Surların Dışı Ne Hizmet Alıyorsa Surlariçi de Artık Aynı Hizmeti Alıyor

Başkan Harmancı, uzun yıllar boyunca Surlariçinin mahrumiyet yaşayan bir bölge olduğunu ve bunun herkes tarafından bilindiğini fakat 3 yıldan beridir bu anlayışın tam tersine hareket eden bir LTB yönetimi olduğunu söyledi.

Başkan Harmancı, Surlariçindeki insanlara söz vermiş olduğu gibi, üç yıldan beridir, surların dışı ne hizmet alıyorsa surlariçinin de istisnasız aynı hizmeti almaya başladıklarına vurgu yaptı.

Asfaltlama, Parkta Düzenlemeler, Aydınlatma Eksiklerinin Giderilmesi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 1 Milyon TL’lik asfalt ihalesi kapsamında Suriçindeki bazı sokaklarda asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını ve bunun bölgede yaşayanlar tarafından büyük memnuniyet yarattığını belirtti. Surlariçi bölgesine rutin hizmetlerin yanında Yiğitler Burcu Parkı’nın oyun gruplarının değiştirildiğini ve zemin çalışmalarının da Temmuz ayı sonunda tamamlanacağı bilgisini paylaştı. Bölgenin farklı yerlerindeki aydınlatma sorunlarını büyük oranda tamamladıklarını kaydeden Başkan Harmancı, yıkık ve tehlike arz eden binalar konusunda Eski Eserler Dairesi ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmaya çalışıldığını söyledi.

“Ulaştırma Bakanlığı’ndan “T” izninin geçikmeksizin çıkarılmasını bekliyoruz”

LTB Başkanı Harmancı kültürel ve mimari değere sahip yerlerin güzergahının üzerinde bulunan mavi çizginin yeniden boyandığını ve Surlariçi’nin turizm potansiyeline yönelik farklı projelerin uygulanmaya devam edeceğini söyledi. Bunun bir örneğinin şuanda şehrimizde olan ve alınacak olan "T" izni ile hem turistler hem de Lefkoşalılar için hizmet vermeye başlayacak olan Gezi Treni'nin olduğunu söyleyen Harmancı, izin konusunda ilgili bakanlık ile görüşmelerin yapıldığın ve gerekli iznin bakanlık tarafından kısa sürede verileceğine inanç belirtti.

Başkan Harmancı, yerel yönetimlerde bir ilk olan ve doğum yeri, dil, din, ırk, vatandaşlık durumu farketmeksizin ihtiyaçlı bireylere yönelik günde bir kez yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’ndan Suriçindeki bireylerin de yararlanmakta olduğunu dile getirdi. Paylaşım Mutfağı’nın aslında ülkede açlık olduğunun açık bir göstergesi olduğunu söyleyen Harmancı, LTB olarak bu konuda yerel yönetim adına üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerin ve bu konularda hem devletin farklı kurumları hem de sivil toplum ile iş birliğine açık oldukları mesajını yineledi.

LTB Başkanı Harmancı’nın LTB faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmesinin ardından, toplantıya katılan Arabahmet sakinleri hem bölge hem de LTB faaliyetlerine ilişkin görüşlerini Başkan Harmancı’ya aktardılar ve sorular yönelttiler.