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Harmancı: “Belediye’nin itibar erozyonunu ortadan kaldırdık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye’nin içte ve uluslararası alanda uğradığı itibar erozyonunun ortadan kaldırıldığını ve itibarını yeniden kazandığını kaydetti.

Harmancı: “Belediye’nin itibar erozyonunu ortadan kaldırdık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye’nin içte ve uluslararası alanda uğradığı itibar erozyonunun ortadan kaldırıldığını ve itibarını yeniden kazandığını kaydetti.

19 Haziran 2018 Salı 13:51
Harmancı: “Belediye’nin itibar erozyonunu ortadan kaldırdık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı ve http://www.kibrismanset.com/guncel/ydp-lefkosada-aday-tanitim-soleni-gerceklestirdi-h208274.htmlı, Belediye’nin içte ve uluslararası alanda uğradığı itibar erozyonunun ortadan kaldırıldığını ve itibarını yeniden kazandığını kaydetti.

Harmancı, 2018-2022 dönemi için hedeflerinin, kaliteli yaşam perspektifine dayalı, sürdürülebilir gelişim olduğunu vurguladı.

LTB Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, 2018-2022 döneminin LTB’de ve şehirde demokrasinin daha da çok hissedileceği bir dönem olacağını kaydederek, katılımcı bütçe hedefinin, bu dönemde sivil toplum örgütleri, bölge insanları ve muhtarların katılımlarıyla ve talepleri değerlendirilerek gerçekleştirileceğini söyledi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre,  Harmancı, bu sabah basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek  icraatları ve  2018-2022 dönemine yönelik projelerini anlattı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göreve geldiklerinde, şehrin yönetimiyle Lefkoşalıların birbirlerine küsmüş olduğunu belirten  Harmancı, “Birinci hedefimiz, barıştırmak olacak demiştik ve bunu başardık” dedi.

Dört yılda iyi ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratabilmek için bir yol haritası oluşturduklarını ve bunu dört yıl boyunca eksiksiz uyguladıklarını ifade eden LTB Başkanı Harmancı, Avrupa Konseyi’nin mali kriz içinde bulunan yerel yönetimlere tavsiye niteliğinde yayımladığı Kiev Deklarasyonu’nun 6 uygulama adımını Lefkoşa’ya uyarlayarak hedeflerine ulaştıklarını vurguladı.

“İSTİKRARI SAĞLADIK”

Deklarasyonun 6 maddesinin açılımını da basın mensuplarıyla paylaşan Mehmet Harmancı, bu maddeleri “istikrarın sağlanması”, “hesap verilebilirlik ile şeffaflığın artırılması”, “sosyal mahrumiyet ile mücadele”, “hizmet sunumunda ortaklıklar”, “yerinden yönetim ve belediyenin varlığının hissedilmesi” ve “ekonomik iyileşmenin sağlanması” olarak açıkladı.

Harmancı, görevi devraldıklarında yüzde 50 olan bütçe açığını yüzde 89’luk bütçe performansına ulaştırdıklarını ve bu alanda 28 belediye içerisinde 21’inci sıradan 5’inci sıraya çıkmayı başardıklarını ve birinci maddede öngörülen istikrarı sağladıklarını vurguladı.

“Devraldığımız miras, kapalı kapılar ardında yapılan hesaplar ve bilgilendirilmeyen toplumdu. Belediyenin borç dengesiyle ilgili reel bir kaynak bulunmuyordu. Bu nedenle de göreve talip olurken, bize verilen bilgiye sahiptik” diyen Harmancı, gerçek rakamla görevi devraldıklarında karşı karşıya geldiklerinin altını çizdi.

Harmancı, şu anda Belediye’nin gelir-giderlerinin 3 aylık dönemler halinde web sitesinden yayımlandığını, önümüzdeki dört yıllık dönemde ise bunun aylık periyotlar haline         dönüştürüleceğini ifade ederek, deklarasyonun 2. maddesinin de bu şekilde hayata geçirildiğini kaydetti.

“SOSYAL MAHRUMİYETLE MÜCADELE ETTİK”

Sosyal mahrumiyetle mücadele konusunda büyük aşama kaydedildiğinin altını çizen Harmancı, özel gereksinimli ve 65 yaş üzeri bireyler için verilen hizmetleri, ülkedeki tek Kadın Sığınma Evi’ni, çocuk ve gençlik merkezlerini örnek gösterdi.

Harmancı, hizmet sunumunda ortalıklara yönelik olarak birçok kesimle protokoller imzaladıklarını; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile gençlere yönelik istihdam garantili kurslar düzenlediklerini, EMAA ile iş birliğinde üç yıldan beridir sanat kursları düzenlendiğini, bankalarla anlaşmalar yaparak LTB veznelerinin banka gibi hizmet vermesini sağladıklarını belirtti.

“EKONOMİK İYİLEŞMEYİ SAĞLADIK”

Harmancı, 30 milyon TL’lik banka borcu, esnafa olan 7,7 milyon TL’lik borç, çalışanların geriye dönük kıdem tazminatları ve emeklilikler için 5 milyon TL’nin tümünün ödendiğini, çalışanların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları ve vergilerin de uzun sürenin ardından 2016 Ocak ayından bugüne düzenli olarak yatırıldığını kaydetti.

Harmancı, 2007 yılından 2016 yılına kadar yatırılmayan sigorta, ihtiyat sandığı ve vergilerden oluşan toplam borcun 190 milyon TL olduğunu, bunun yüzde 75’inin kendilerinden önceki dönemden kalan borçlar ve faizlerinden oluştuğunu söyledi.

Harmancı, bu borcun devlet tarafından  yapılandırılacağına da işaret ederek, “Bu nedenle bu borç bizleri daraltmayacak” dedi.

Harmancı, dört yıl önce seçime girerken, 20 konuda vaatte bulunduğunu ve bu vaatlerin 14’ünün gerçekleştirildiğini de ifade ederek, “Geriye kalan altısının bir kısmı, devletle kuramadığımız işbirliği nedeniyle sonuçlanamadı” dedi ve tiyatro binasıyla terminali bunlara örnek gösterdi.

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçim kitapçığımızda vaadini vermediğimiz birçok konuyu da hayata geçirdik. Göreve gelirken kanalizasyon sözü vermemiştik, ama 14 kilometre ile 28 belediye içinde en çok kanalizasyonu biz yaptık. Kaldırım sözü de vermemiştik, 14 bin 255 metre kare kaldırım yaptık. Birçok yerde su altyapısı yaptık. Kısacası, söz vermediğimiz birçok icraatı da hayata geçirdik.

Enkaz edebiyatı yapmak yerine bulduğumuz un ve suyla ekmek yaptık. 2010-2013 dönemini unutmadan, ancak esiri de olmadan, LTB’yi, ona yakıştırılan olumsuz sıfatlardan kurtararak ilerledik. Dört yıllık bir tecrübenin ışığında, ayakları yere basan, sürdürülebilir bir gelişim ve kaliteli yaşam için bir dört yıl vaat ediyorum.”

“ARTI YÜRÜYÜP İLERLEMEYE HAZIRIZ”

Harmancı, 901 personelle devraldıkları belediyedeki personel sayısının bugün 829’a indirildiğini, mevcut personelin verimini, kurulan yeni birimlerle artırdıklarını, Engellenemeyen Lefkoşa Birimi, Kadın Sığınma Evi, Paylaşım Mutfağı, Çocuk Hakları ve Gençlik Birimleri gibi birimlerle hizmetlerin çeşitlendirilip geliştirildiğini vurguladı.

Harmancı, “Önümüzdeki dört yıl için hedefimiz, kaliteli yaşam ana perspektifine dayalı sürdürülebilir gelişimdir. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin içte ve uluslararası alanda uğradığı itibar erozyonunu ortadan kaldırdık ve Belediye’ye itibarın Lefkoşalıların desteği ve güveni ile yeniden kazandırdık. Bu nedenle kendimize güveniyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 19.06.2018 18:30
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